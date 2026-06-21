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EJERCICIOS

Los expertos coinciden: estos son los ejercicios más beneficiosos para la salud a partir de los 60 años

Caminar, trabajar la fuerza y mejorar el equilibrio son algunas de las actividades que recomiendan los expertos para conservar la movilidad, prevenir lesiones y favorecer un envejecimiento saludable

Persona mayor haciendo yoga

Persona mayor haciendo yoga

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Además de caminar o nadar, cada vez más especialistas ponen el foco en una actividad que ha ganado popularidad entre las personas mayores de 60 años por los beneficios que aporta tanto al cuerpo como a la mente: el yoga.

Una de sus grandes ventajas es que no exige experiencia previa ni una preparación física específica para empezar. Con una simple esterilla y ejercicios adaptados a cada nivel, esta disciplina permite trabajar la movilidad, la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio de una forma suave y progresiva.

El yoga es el ejercicio estrella

Su importancia cobra especial relevancia a partir de los 60 años, una etapa en la que el envejecimiento provoca cambios naturales como la pérdida de masa muscular y densidad ósea, así como una menor estabilidad corporal.

En este contexto, el yoga puede convertirse en un gran aliado para mejorar la coordinación, reducir el riesgo de caídas y favorecer una mejor calidad de vida, al tiempo que ayuda a combatir el estrés y promueve el bienestar emocional.

A estos síntomas se suman otros problemas frecuentes como el cansancio persistente, las dificultades para dormir, las molestias articulares o las alteraciones de la presión arterial.

Una clase de Yoga

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Con el paso del tiempo, también aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Además, algunas personas notan una menor agilidad mental, episodios de olvidos más habituales, ansiedad o cambios en el estado de ánimo.

En este contexto, el yoga se presenta como una de las actividades más beneficiosas para mantenerse activo y cuidar tanto el cuerpo como la mente.

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Gracias a la combinación de posturas suaves, ejercicios de respiración y técnicas de relajación, ayuda a mejorar el bienestar general y puede practicarse de forma sencilla en casa, al aire libre o en un centro especializado.

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