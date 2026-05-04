Los expertos coinciden: estas son las actividades más beneficiosas a partir de los 60 años

Durante décadas, caminar o nadar han sido las recomendaciones más habituales para mantenernos activos cuando somos mayores. Y ahora, el paradigma cambia por completo porque muchos especialistas en salud apuntan a una práctica que está ganando protagonismo, especialmente entre los mayores de 60 años: el yoga.

Lejos de exigir una gran condición física, el yoga se adapta fácilmente a las capacidades de cada persona y ofrece beneficios que van mucho más allá del movimiento.

Se trata de una disciplina deportiva que combina posturas suaves, técnicas de respiración y ejercicios de relajación, por lo que se ha convertido en una opción muy completa para esta etapa de la vida en la que el movimiento puede estar más restringido.

El envejecimiento conlleva importantes cambios en el organismo, como la pérdida progresiva de masa muscular, la disminución de la densidad ósea y una mayor dificultad para mantener el equilibrio en la mayoría de situaciones.

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Todo ello incrementa el riesgo de caídas y limita la autonomía, por lo que en este contexto, el yoga ayuda a fortalecer el cuerpo de forma respetuosa, mejorando la estabilidad y la movilidad.

Además, son muchos los expertos que destacan su impacto positivo en la flexibilidad, una capacidad que tiende a reducirse con el paso de los años. Mantenerla no solo facilita las actividades cotidianas, también contribuye a disminuir dolores articulares, especialmente en personas con problemas como la artrosis.

Pero no estamos hablando únicamente de beneficios físicos: el yoga también actúa sobre la mente. Combinar respiración consciente y relajación favorece la reducción del estrés y la ansiedad, problemas muy frecuentes en edades avanzadas aunque a veces no pensemos en ello. Y mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo.

Como se trata de una disciplina muy accesible que no requiere de equipamiento complejo y puede practicarse tanto en casa como en grupo, el yoga es una alternativa especialmente recomendada para mayores de 60 años.