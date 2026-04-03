Los expertos coinciden: estas son las 2 estrategias clave para bajar grasa de la forma más efectiva

Perder grasa corporal acumulada es el objetivo de millones de personas, pero entre dietas milagro y rutinas agotadoras, pocos logran resultados duraderos sin rebote. Dos estrategias respaldadas por fisiólogos y nutricionistas destacan por su simplicidad y eficacia: reducir drásticamente los hidratos de carbono en la dieta y entrenar en la zona 2 del ritmo cardíaco.

Limitar los carbohidratos obliga al cuerpo a recurrir a reservas grasas como combustible principal, promoviendo un déficit calórico natural sin pasar hambre de forma constante. Estudios en revistas como Journal of Human Kinetics muestran que estas dietas mejoran la oxidación lipídica y sensibilidad a insulina, clave para quemar grasa visceral abdominal.

No se trata de eliminarlos del todo, sino priorizar vegetales, proteínas y grasas sanas: adiós al pan, la pasta y los azúcares; hola a los huevos, el aguacate y las carnes magras. Los expertos confirman que en unas 4 semanas se acelera el metabolismo mitocondrial, queriendo grasa incluso en reposo.

La Zona 2 del corazón

Entrenar al 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima (la llamada Zona 2) enseña al cuerpo a oxidar grasa eficientemente como energía aeróbica, sin agotar glucógeno ni elevar el cortisol. Puedes hablar frases cortas mientras corres suave, pedaleas o caminas rápido, por ejemplo.

Comida saludable / Libre

Fisiólogos en Fisiología del Ejercicio y entrenadores élite recomiendan entre 2 y 4 horas semanales en sesiones de 30 a 90 minutos para la máxima eficiencia. Hoy en día existen multitud de aparatos tecnológicos (como relojes inteligentes) que son capaces de medir las pulsaciones e indicar en qué zona te encuentras, para que sea más sencillo.

Hacer estos ejercicios, siempre según los expertos, optimiza las mitocondrias, incrementa la resistencia y quema más grasa total que hacer ejercicios de manera más intensa, con menor fatiga y mejor recuperación. Resultado: definición muscular visible, sin pérdida de masa magra, pero sí de grasa.

Combinadas, la alimentación con bajos hidratos de carbono y los ejercicios en la Zona 2 crean sinergia metabólica: menos insulina bloquea lipólisis, mientras el cardio aeróbico la acelera. A diferencia de ayunos extremos o ejercicios muy intensos, son sostenibles para cualquier edad.

Aplícalo ya: un buen desayuno pueden ser unos huevos con espinacas (bajos carbohidratos), y sal a correr o a caminar rápido manteniendo la zona 2 de tu pulso. En un mes, notarás cómo las grasas de tu cuerpo comienzan a bajar, sin sufrir demasiado cansancio y aumentando tu resistencia.