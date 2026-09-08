Los expertos coinciden: "Si quieres ganar fuerza en brazos y hombros, basta con este revolucionario entrenamiento de 30 minutos"

Existen muchos métodos diferentes para ganar fuerza en ciertas partes del cuerpo, pero hay ocasiones en las que los expertos se decantan por un tipo de entrenamiento concreto dada su eficacia. Sobre todo, en relación a mejorar la capacidad de algunas zonas musculares como las de los brazos y los hombros.

En este último caso, acaba de surgir una rutina revolucionaria que ha sido conformada por dos especialistas dentro del sector: por un lado, Tara Bethune, instructora de Pilates y, por otro, Marcus Martínez, experto en fitness. Pero, ¿en qué consiste este entrenamiento exactamente?

Tara Bethune y Marcus Martínez / Women's Health

Así es el nuevo entrenamiento revolucionario de 30 minutos

No es casualidad que hayamos mencionado a estos dos expertos, dado que el entrenamiento se basa en combinar sus respectivas especialidades. En este caso y según recogen desde 'Women’s Health', estaríamos hablando de una rutina conformada por ejercicios de fuerza y técnicas de Pilates.

Lo mejor de todo es que no necesitaremos dedicar mucho tiempo a las sesiones, dado que la duración de cada una de ellas ronda los 30 minutos. Algo que se debe a que está dividida en varios bloques en los que se busca llevar a cabo los ejercicios de forma eficaz, encontrando el grado justo de carga necesario para aumentar la capacidad de nuestros brazos y hombros.

La sesión comienza por un bloque de calentamiento en el que haremos varias rotaciones torácicas. La razón de esto último es que tendremos que preparar nuestra espalda y core para los siguientes ejercicios, dado que haremos uso de estas zonas del cuerpo de manera indirecta durante el entrenamiento.

A este le sigue un bloque de empuje, donde haremos flexiones escapulares con el objetivo de trabajar los hombros. Algo que resulta ideal antes del siguiente fragmento de la rutina, el cual consiste en ejercicios centrados en levantamiento de peso.

De esta manera, la tercera parte de la rutina de Tara Bethune y Marcus Martínez se centra en combinar elevaciones de cisne a superman y diversos movimientos de Pilates con pesas ligeras. En este sentido, ambos aseguran que la clave está en llevar a cabo repeticiones pequeñas que tienen como objetivo tonificar nuestros brazos y hombros.

Imagen de una mujer haciendo pilates / Imagen de archivo

Para finalizar, ambos expertos sugieren rematar el entrenamiento con ejercicios de alta intensidad, pensados idealmente para aumentar nuestra capacidad muscular. En este sentido, lo ideal es hacer movimientos centrados en los oblicuos y el core combinados con flexiones de brazos.

Además de ello, Bethune y Martínez aconsejan prestar atención a diferentes claves de nuestro cuerpo de cara a que el entrenamiento sea lo más eficiente posible. De esta manera, hay ciertas cuestiones cruciales como, por ejemplo, la respiración durante los ejercicios o elegir bien el peso que vayamos a levantar.

Según los expertos, basta con una sesión de 30 minutos de este entrenamiento para mejorar significativamente la capacidad muscular de nuestros hombros y brazos a largo plazo. Algo que, además, nos permitirá evitar lesiones al consistir en ejercicios considerados de bajo impacto.