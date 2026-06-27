Los expertos coinciden: esta puede ser la mejor solución para bajar de peso tras la menopausia

La mejor solución para perder peso después de la menopausia puede estar en combinar tres frentes: tratamiento hormonal cuando esté indicado, fármacos como la tirzepatida en casos de obesidad y, sobre todo, hábitos sostenibles de alimentación y ejercicio.

Los expertos de la Mayo Clinic han señalado que la caída de estrógenos altera el metabolismo y favorece la acumulación de grasa abdominal, así que no basta con “comer menos” sin más una vez que la mujer se ha enfrentado al proceso de menopausia.

Qué cambia tras la menopausia

Con la menopausia, el descenso de estrógenos influye en el metabolismo cardiometabólico y puede hacer más difícil mantener el peso. También tiende a cambiar la distribución de la grasa corporal, con más acumulación en la zona abdominal. Por eso muchas mujeres sienten que, aun comiendo igual que antes, engordan con mayor facilidad.

En los casos en los que existe obesidad, los especialistas apuntan a la tirzepatida como una de las herramientas más potentes para bajar de peso. Este medicamento puede ayudar a reducir el apetito y mejorar parámetros metabólicos, aunque no sustituye el cambio de hábitos.

Los incómodos efectos de la menopausia y cómo sobrellevarlos mejor / Libre

Cuando además hay síntomas menopáusicos claros o riesgo cardiometabólico, la terapia hormonal también puede ser una pieza relevante del proceso. No se plantea como una solución para adelgazar de forma directa, sino como una ayuda en mujeres seleccionadas que presentan síntomas o alteraciones asociadas a la caída de estrógenos.

Su objetivo es mejorar el contexto hormonal y metabólico para que el resto de estrategias funcione mejor. No todas las mujeres son candidatas, así que debe valorarse siempre con un profesional. Más allá de cualquier tratamiento, la base sigue siendo una alimentación equilibrada y ejercicio regular.

Lo que no puede faltar

Los expertos recomiendan priorizar verduras, frutas, proteínas magras, grasas saludables y control de porciones, además de dormir bien y manejar el estrés. También conviene reducir ultraprocesados, bollería, alcohol y azúcares añadidos, porque dificultan el control del apetito y del peso.

Bajar de peso tras la menopausia no depende de una sola solución milagrosa. En mujeres con obesidad, la tirzepatida puede ser una gran ayuda; en otras, la terapia hormonal puede aportar beneficios; y para todas, los hábitos diarios siguen siendo imprescindibles.