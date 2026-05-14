Los expertos coinciden: este es el mejor entrenamiento para ganar músculo en los brazos

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, conocido como BFR por sus siglas en inglés, se ha convertido en una de las técnicas que más interés está despertando en el ámbito del fitness y la rehabilitación. Este método permite estimular el crecimiento muscular utilizando cargas ligeras, algo especialmente útil para personas con lesiones, molestias articulares o limitaciones físicas.

La técnica consiste en colocar un manguito neumático en la parte superior de brazos o piernas para limitar parcialmente el retorno venoso mientras se realizan ejercicios de baja intensidad. Aunque el peso utilizado es reducido, el cuerpo interpreta el esfuerzo como si estuviera trabajando con cargas mucho mayores, lo que favorece la activación muscular y la hipertrofia.

El origen de este sistema se remonta a la década de 1970, cuando el doctor japonés Yoshiaki Sato comenzó a investigar cómo la restricción controlada del flujo sanguíneo podía ayudar a preservar la masa muscular. Desde entonces, distintos estudios científicos han respaldado sus beneficios tanto en deportistas como en adultos mayores o pacientes en rehabilitación.

Uno de los principales atractivos del BFR es que permite ganar fuerza y músculo sin someter las articulaciones a grandes impactos. Por ello, se ha popularizado en procesos de recuperación tras cirugías como las de ligamento cruzado, tendón de Aquiles o reemplazos de rodilla. También resulta útil para atletas lesionados que necesitan mantener la musculatura activa sin sobrecargar la zona afectada.

Los especialistas explican que el efecto clave del BFR está en el estrés metabólico que se genera dentro del músculo. La acumulación de sustancias como el lactato estimula la liberación de hormona del crecimiento y activa las fibras musculares relacionadas con la fuerza y la potencia, incluso trabajando con pesos muy bajos.

Además del desarrollo muscular, algunas investigaciones apuntan a que este tipo de entrenamiento podría favorecer mejoras cardiovasculares y metabólicas. Entre ellas, una mayor formación de vasos sanguíneos y una mejor utilización del oxígeno por parte del organismo.

Eso sí, los expertos recomiendan que este método se practique bajo supervisión profesional, especialmente en personas con problemas circulatorios o patologías previas. Aunque se considera una técnica segura cuando se aplica correctamente, el control de la presión y de la intensidad resulta fundamental.