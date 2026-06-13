Los expertos coinciden: este es el mejor entrenamiento para tener bíceps de acero

La actividad física regular es clave para el bienestar físico y mental. En este sentido, cada vez son más los entrenadores personales que están recomendando una práctica sencilla y accesible para hacer en casa y sin equipamiento.

Hablamos de los ejercicios isométricos, posturas que debes mantener durante al menos 30 segundos utilizando el peso corporal. En declaraciones a BBC, la médica Catalina Blanco explicó que se trata de una prueba ideal para las personas sedentarias.

"Para quienes llevan años sin moverse, los isométricos son una puerta de entrada segura: fortalecen sin impacto y ayudan a reconectar con el cuerpo desde el primer día", detalla al citado medio.

En este sentido, no hace falta levantar pesas o pasar horas en el gimnasio para fortalecer los músculos. De hecho, hay un entrenamiento que activa los bíceps y mejora la fuerza y la postura.

Flexiones de brazos / Archivo

Las flexiones y las planchasactivan estos músculos utilizando el peso del cuerpo como resistencia. Además, se trata de un movimiento que enseña al cuerpo a mantener la estabilidad y el equilibrio.

Durante una entrevista con la revista Esquire, el entrenador Carlos Quevedo (@endurotraining) explicó que "para ganar fuerza en los brazos, el mejor camino es optar por ejercicios globales o poliarticulares".

En este caso, el profesional del deporte se refiere a ejercicios como "dominadas o press de banca" porque "implican varias articulaciones". Según cuenta al citado medio, en estas pruebas se desarrollan más los brazos y otros grupos musculares, siendo la opción más completa.

Por último, es importante recordar que el entrenamiento con peso corporal protege las articulaciones y ayuda a mejorar la postura, reduciendo el riesgo de lesión y aumentando la dependencia física.