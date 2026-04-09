Los expertos coinciden: este es el mejor ejercicio simple para cuidar la espalda a partir de los 60 años

Hacer ejercicio de forma frecuente consta como uno de esos factores que más útiles son a la hora de fomentar la longevidad en una persona. No solo sirve para mantener la forma, sino para fortalecer el cuerpo y prevenir posibles lesiones en el futuro.

En este mismo sentido, hay muchos ejercicios que sirven para cuidar de determinadas partes del cuerpo con el objetivo de protegerlas a largo plazo. Especialmente, en esas etapas en las que se superan determinadas edades.

En relación a esto último, los expertos coinciden sobre qué ejercicios practicar de cara a mejorar la calidad de vida de una persona que supere los 60 años, pero hay uno que suelen destacar por encima de otros de cara a proteger la espalda.

Este ejercicio no es otro que aquel que se practica en ciertas disciplinas de Yoga y recibe el nombre de ¨gato - camello¨. Este último consta de dos posturas que se han de ir alternando entre sí:

Una primera en la que se arquea la espalda hacia arriba

Una segunda en la que se hace en sentido opuesto hacia abajo

Este ejercicio está especialmente pensado para fortalecer la zona lumbar y los músculos que se solapan con la columna vertebral, haciendo que estos consten como una barrera protectora frente a posibles lesiones.

Lo bueno de este último, además, es que se puede hacer en prácticamente cualquier sitio y se corresponde con un ejercicio de bajo impacto. Por tanto, cualquiera puede hacerlo sin necesidad de grandes esfuerzos.

No obstante, los expertos recuerdan que lo ideal es complementar este tipo de ejercicios con otros que favorezcan la resistencia de la persona. Sobre todo, de cara a mejorar su salud cardiovascular y fomentar su longevidad de manera total.