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Los expertos coinciden: este es el mejor ejercicio semanal para mayores de 60 años

No es ni correr ni nada, pero sí implica que haya agua de por medio

AquaGym

AquaGym / SPORT.es / Instituto Internacional de Ciencias Deportivas

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Si vas a cumplir 60 años o conoces a alguien de esa edad que quiera mantenerse en forma, es mejor no recomendarle ni que salga a correr ni que haga natación tipo crawl o largas distancias. Y es que hay algo mucho mejor para esas edades: el ejercicio acuático.

Uno de los principales inconvenientes de hacerse mayor es que el físico entra en declive constante: se pierde fuerza, equilibrio y agilidad, así que encontrar ejercicios de poco impacto articular es algo imperativo.

El ejercicio acuático se considera así una actividad 'amable' y eficaz para mantenerse activo sin importar la edad. Y todo se debe al factor de flotabilidad del agua, que se encarga de proteger rodillas, caderas y articulaciones.

Al reducir el impacto del ejercicio, se consigue evitar posibles lesiones. Además, dado que el agua ejerce una resistencia natural, se trabaja la fuerza en cada uno de los ejercicios que se realicen sumergido en esta.

Persona mayor ejercitándose en una piscina

Persona mayor ejercitándose en una piscina / sport

Otra gran ventaja de trabajar en el agua es que no hace falta dar con ejercicios complejos; simplemente con caminar, entrenar la respiración y activar la musculatura es suficiente para que sea un entrenamiento efectivo.

Tal es el impacto de estos entrenamientos, que hay estudios que muestran que en solo 12 semanas, un grupo de mujeres mayores mejoró fuerza, agilidad y resistencia de las piernas, además de que se ganó mucho en equilibrio.

Para que sea lo más efectivo posible, algunos de los ejercicios más recomendables son la caminata acuática, los curls de bíceps con pesas acuáticas, las elevaciones de piernas y las flexiones contra la pared de la piscina.

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Cuando uno se hace mayor, lo más importante es adaptar el ejercicio de tal forma que siga siendo viable y beneficioso. Y está demostrado que el ejercicio en el agua es una de las mejores alternativas que pueden encontrarse con la edad.

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