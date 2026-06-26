Los expertos coinciden: el mejor ejercicio para mejorar el equilibrio y evitar caídas a partir de los 65 años

El trabajo de equilibrio más útil para mayores de 65 años no depende de ir al gimnasio ni de levantar más peso, sino de una rutina sencilla que combine apoyo unipodal, caminata controlada, levantarse y sentarse, y ejercicios de cadera para ganar estabilidad.

La idea es mejorar la capacidad de reacción del cuerpo en la vida real, algo que reduce el riesgo de caídas y ayuda a mantener la independencia, algo imprescindible a partir de los 65 años y que se va perdiendo de forma natural con el paso de los años.

Qué ejercicio funciona mejor

La base del entrenamiento que proponen los expertos de la Unidad de Prevención de Caídas de IMED Colón es muy clara: mantenerse sobre una pierna durante unos segundos, repetirlo varias veces y hacerlo con apoyo cercano si hace falta. A esto se suma caminar de forma controlada apoyando bien el talón, un gesto que mejora la coordinación y la forma de pisar.

También recomiendan sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos, porque ese movimiento trabaja fuerza y estabilidad al mismo tiempo. Este tipo de ejercicios entrena la musculatura que más influye en las caídas: piernas, pies, glúteos y abductores de cadera.

Hombre ejercitándose sentado / Libre

Cuando esas zonas pierden fuerza o coordinación, el cuerpo pierde seguridad al caminar, girar o levantarse. Por eso los especialistas insisten en que no basta con andar: hace falta estímulo específico para el equilibrio. Y estos ejercicios, además de efectivos, son muy sencillos de realizar en cualquier lugar.

Cómo hacerlo con seguridad

Los expertos recomiendan hacer los ejercicios cerca de una pared, una silla o incluso con un bastón para poder apoyarse si es necesario. También aconsejan empezar despacio, con repeticiones cortas, y aumentar el tiempo o las series poco a poco.

En algunos casos, incluso proponen hacer parte del trabajo descalzo para activar mejor la musculatura del pie, siempre que sea seguro. Son movimientos simples, pero muy efectivos para evitar caídas porque entrenan estabilidad, fuerza y coordinación a la vez.

Esa combinación es la que los especialistas consideran realmente decisiva. Hacer otro tipo de ejercicios está bien y sigue siendo útil para conservar músculo, pero no sustituye este tipo de trabajo específico de equilibrio.