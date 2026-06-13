Los expertos coinciden: este el mejor ejercicio para mejorar el equilibrio y evitar caídas a partir de los 65 años

Los expertos de la Unidad de Prevención de Caídas de IMED Colón han confirmado que el Ai Chi es el mejor ejercicio para mejorar el equilibrio y evitar caídas en personas mayores de 65 años. Este ejercicio, guarda muchas similitudes con el Tai Chi, se practica en el agua y ofrece beneficios únicos que lo hacen superior a otras actividades.

Por qué elegir el Ai Chi

El Ai Chi se practica completamente dentro del agua, manteniendo el cuerpo a la altura de los hombros, lo que proporciona una ventaja fundamental: la flotabilidad natural del agua sostiene el peso corporal y permite realizar movimientos sin impacto articular.

La combinación de respiración controlada con movimientos lentos y prolongados trabaja simultáneamente todo el cuerpo, involucrando brazos, piernas y otros músculos. Este enfoque integral desarrolla el control corporal, la estabilidad y fortalece de forma inconsciente los músculos que actúan como protección contra las caídas.

Personas mayores ejercitándose en una piscina / Libre

Los datos indican que uno de cada cuatro mayores de 65 años experimenta al menos una caída durante el año. En el caso de España, la proporción asciende hasta el 30% de personas mayores que sufren caídas anualmente. La situación se agrava considerablemente cuando se alcanza la edad de 80 años, donde la frecuencia de caídas alcanza el 50% de la población.

Resultados que demuestran su eficacia

Los profesionales han identificado múltiples beneficios del Ai Chi que lo diferencian de otras actividades. Esta práctica mejora significativamente el equilibrio, corrige la postura, aumenta la flexibilidad y desarrolla la fuerza muscular. Además, disminuye las tensiones corporales y reduce los niveles de ansiedad.

Las personas que suelen tener dolores, rigidez muscular o problemas en las articulaciones pueden encontrar en el Ai Chi una opción segura y productiva. Además, estimula el flujo sanguíneo, beneficia la salud del corazón y facilita la recuperación después de intervenciones quirúrgicas o golpes.