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Los expertos coinciden: esta es la mejor actividad para ponerte en forma desde casa

Caminar es positivo para la salud, pero no es suficiente para mejorar la condición física completamente

Caminar / Pasear

Caminar / Pasear / SPORT.es / Sport

David Cruz

David Cruz

Es innegable que caminar y montar en bicicleta son dos de las actividades más recomendadas para mantenerse activo, pero los expertos en fitness tienen cada vez más claro cuál es la fórmula más efectiva para ponerse en forma sin salir de casa.

Y no, no es tan compleja como imaginas: la respuesta es tan sencilla como combinar ejercicios de fuerza, cardio y entrenamientos de alta intensidad sin necesidad de mucho equipamiento.

Marcos Vázquez, divulgador y creador de Fitness Revolucionario, asegura que caminar es muy positivo para la salud, pero es insuficiente si el objetivo es mejorar la condición física de forma completa:

"Necesitas añadir actividad física vigorosa, especialmente entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico. Y si además haces alguna sesión HIIT, mucho mejor", señala.

La clave está en que este tipo de rutinas permiten trabajar el cuerpo globalmente sin necesidad de grandes máquinas ni material profesional. De hecho, muchos entrenadores defienden que el propio peso corporal puede ser más que suficiente para conseguir resultados visibles.

El HYROX se ha consolidado en España

El HYROX se ha consolidado en España / DIR TUSET - SARA GIMÉNEZ

Entre los ejercicios más recomendados destacan las sentadillas, las flexiones, las zancadas o las planchas, movimientos que ayudan a fortalecer músculos, mejorar la postura y aumentar la resistencia física. Además, este tipo de entrenamiento resulta especialmente importante con el paso de los años, ya que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y ósea.

El cardio también juega un papel fundamental. Actividades como saltar a la cuerda, hacer jumping jacks o subir escaleras permiten mejorar la salud cardiovascular y quemar calorías de manera eficaz desde casa.

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Ahora bien, el gran protagonista para muchos expertos es el llamado HIIT, o entrenamiento interválico de alta intensidad, que combina ejercicios explosivos durante periodos cortos con pequeños descansos. Ahí sí que vas a conseguir acelerar el metabolismo y mejorar la resistencia.

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