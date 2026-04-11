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Los expertos coinciden: entrenar en casa con pesas ligeras cambia la vida a partir de los 65 años
Las personas mayores de 65 años tienen que mantenerse activas
Por mucho que te niegues, cumplir años es inevitable. Sin embargo, perder fuerza no tiene por qué serlo. A partir de los 65 años, el cuerpo cambia, evidentemente, pero también se puede adaptar siempre que lo estimules correctamente.
Muchas personas piensas que la única forma de mantener en forma es yendo al gimnasio a diario. Ahora bien, la realidad es que existen alternativas mucho más accesibles que puedes comenzar a ejercer desde casa, con la ayuda del equipamiento adecuado.
Una de las más recomendadas es el entrenamiento con pesas ligeras. No requiere grandes equipos ni experiencia previa y se puede adaptar fácilmente a cada nivel cambiando el peso que coges.
Los expertos lo tienen muy claro: se trata de un ejercicio que frena la pérdida de masa muscular, algo que notarás especialmente con el paso de los años. También mejora el equilibrio y aporta mayor seguridad en los movimientos diarios, ganando en independencia.
Y como decimos, eso lo vas a notar en lo importante: tareas como subir escaleras, coger las bolsas de la compra o levantarte de una silla dejan de ser un esfuerzo excesivo y se vuelven a convertir en parte de tu rutina.
Los ejercicios más útiles para ganar masa muscular, equilibrio e independencia
Si tenemos que destacar ejercicios fundamentales que no debería faltar en tu rutina, señalamos sentadillas con apoyo, perfectas para fortalecer las piernas sin riesgo. También las zancadas, que mejoran la coordinación y el equilibrio.
Otros movimientos como el remo con mancuernas o las elevaciones laterales nos ayudan a trabajar toda la parte superior del cuerpo, mejorando la postura y reduciendo molestias y dolor.
Eso sí, no empieces rápido y hazlo poco a poco, con técnica, constancia y el peso adecuad. Con apenas 30 minutos al día, varios días a la semana, ya comenzarás a notar los primeros cambios en fuerza, autonomía y bienestar.
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