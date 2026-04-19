Los expertos coinciden: los ejercicios de fuerza en bicicleta son tan eficaces como los de gimnasio

A medida que la gente intenta encontrar nuevas alternativas de mantener su cuerpo saludable, la bicicleta se ha convertido en una de las mejores amigas tanto de personas regulares como de atletas, pues sus beneficios están altamente documentados.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Biology of Sport, conducido por la Universidad Europea de Madrid con la participación del profesor en ciclismo David Barranco Gil, ha revelado que no solo es beneficiosa, sino que no tiene nada que envidiar al entrenamiento tradicional de gimnasio.

En este sentido, la investigación comparó a un grupo de ciclistas realizando ejercicios de fuerza sobre la bicicleta con otro grupo de ciclistas entrenando en sala, y ambas partes obtuvieron mejoras semejantes en la fuerza aplicada, el grosor muscular del vasto lateral y la masa libre de grasa, sin diferencias significativas en ambos métodos.

"Los ciclistas deben incluir entrenamiento de fuerza en su planificación regular por los beneficios que aporta, tanto a nivel fisiológico como estructural", explica Barranco, destacando que la modalidad elimina la dificultad asociada al entrenamiento regular de fuerza.

"El gesto de la pedalada está completamente mecanizado en cualquier ciclista, por lo que se reduce el riesgo de errores en la ejecución, algo muy frecuente cuando se trabaja con pesas o máquinas sin supervisión adecuada", prosiguió.

Por lo tanto, Barranco insiste en que no se trata de ejercicios de menor eficacia, sino que "el estudio demostró que, igualando en ambas intervenciones la intensidad, volumen, frecuencia y densidad, se pueden obtener beneficios similares".

Por otro lado, el estudio se llevó a cabo sin ningún contratiempo físico para los participantes, ya que ninguno abandonó por molestias o lesiones derivadas del protocolo, lo cual refuerza que se trata de mecanismos aplicables incluso en el contexto profesional.

"No cuantificamos la prevención de lesiones como variable principal, pero sí podemos afirmar que el protocolo fue bien tolerado y sin efectos secundarios", detalló el experto.

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Es decir, tanto atletas de alto rendimiento como personas naturales que hacen ejercicio por salud o disfrute personal pueden hacer uso de los ejercicios de fuerza en bicicleta como una alternativa más que válida, siempre y cuando la misma "esté en buenas condiciones mecánicas y que la progresión en la carga se haga de forma gradual", ya que "siempre es mejor quedarse corto al principio que pasarse".