Los expertos coinciden en que este ejercicio supera al pilates a partir de los 40 años

Aunque actividades como el yoga o el pilates han ganado protagonismo en los últimos años, cada vez más especialistas destacan el ejercicio acuático como una de las opciones más completas y seguras para mantenerse activo, especialmente a partir de cierta edad. La principal razón está en el propio entorno: el agua reduce el impacto sobre articulaciones y huesos, permitiendo entrenar con menos riesgo de lesiones y con una mayor sensación de comodidad.

Lejos de tratarse únicamente de nadar largos en una piscina, los expertos recuerdan que ejercicios muy sencillos pueden aportar beneficios importantes para la salud. Caminar dentro del agua, realizar pequeños movimientos de fuerza o trabajar el equilibrio apoyándose en el borde de la piscina ya supone un estímulo físico considerable para el organismo.

La flotabilidad hace que el cuerpo soporte menos peso, lo que convierte esta práctica en una alternativa especialmente interesante para personas mayores, quienes padecen molestias articulares o quienes buscan una actividad de bajo impacto. Al mismo tiempo, la resistencia natural del agua obliga a los músculos a trabajar de manera constante, favoreciendo el fortalecimiento físico sin necesidad de movimientos bruscos.

Uno de los aspectos más destacados del ejercicio acuático es su influencia positiva sobre el equilibrio y la estabilidad corporal. Al fortalecer la musculatura y mejorar la coordinación, ayuda a reducir el riesgo de caídas y favorece una mayor movilidad en el día a día. También puede contribuir a quemar grasa y mejorar la condición física general.

En este sentido, una investigación publicada por el National Institutes of Health y elaborada por el investigador Suk Bum Kim concluyó que un programa de ejercicios en el agua durante tres meses ayudó a mujeres mayores a mejorar su fuerza, estabilidad y agilidad.

Entre los ejercicios más recomendados por los especialistas se encuentran los paseos dentro de la piscina, tanto hacia delante como hacia atrás; las elevaciones de piernas apoyándose en la pared; las flexiones suaves contra el borde y el uso de mancuernas de espuma para trabajar brazos y hombros.

Más allá del plano físico, el ejercicio acuático también tiene efectos positivos sobre el bienestar emocional. Diversos expertos señalan que este tipo de actividades ayudan a reducir el estrés, mejoran el estado de ánimo y favorecen la socialización, especialmente cuando se practican en grupo.

En definitiva, el entrenamiento en el agua se consolida como una de las fórmulas más accesibles y completas para cuidar la salud física y mental sin someter al cuerpo a un desgaste excesivo.