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Los expertos coinciden: este es el ejercicio más recomendado a partir de los 60 años

El entrenamiento en el agua es muy recomendable para personas mayores

Persona mayor ejercitándose en una piscina

Persona mayor ejercitándose en una piscina

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David Cruz

David Cruz

Si tienes más de 60 años, sabes muy bien que mantenerse activo es una de las mejores decisiones para preservar la salud, la movilidad y la independencia. Sin embargo, los entrenadores recuerdan constantemente que no todos los ejercicios ofrecen los mismos beneficios en esta etapa de la vida.

Frente a disciplinas como el yoga o el pilates, cada vez son más los expertos que recomiendan una alternativa que combina seguridad y eficacia: el ejercicio acuático.

Practicar actividad física dentro del agua se ha convertido en una de las opciones preferidas para las personas mayores porque con ella pueden trabajar todo el cuerpo sin someter a las articulaciones a un esfuerzo excesivo.

Gracias a la flotabilidad en el agua, el impacto en rodillas, caderas y tobillos disminuye considerablemente, reduciendo el riesgo de lesiones.

Personas mayores ejercitándose en una piscina

Personas mayores ejercitándose en una piscina / Sport.es

Además, ni siquiera es necesario saber nadar para aprovechar todos sus beneficios. Actividades tan simples como caminar dentro de la piscina ayudan a fortalecer la musculatura de las piernas, mejorar la resistencia cardiovascular y favorecer el equilibrio, esto último especialmente importante para evitar caídas accidentales.

Los entrenadores también recomiendan incorporar ejercicios sencillos como elevaciones de piernas sujetándose al borde de la piscina o movimientos con mancuernas de espuma para fortalecer brazos y hombros.

Se tratan de una serie de rutinas que permiten mantener la fuerza necesaria para hacer las actividades cotidianas y prevenir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y que tanto mal hace especialmente a personas mayores de 60 años.

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Los beneficios se encuentran respaldados por la ciencia: una investigación liderada por el investigador Suk Bum Kim y publicada por el National Institutes of Health (NIH) concluyó que un programa de entrenamiento acuático de tres meses ayudó a mujeres mayores a mejorar la fuerza, la agilidad y la estabilidad corporal. Así que ya puedes ir tomando nota para cambiar tu estilo de vida y ganar en autonomía e independencia.

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