Los expertos coinciden: este es el ejercicio que los mayores de 55 años deberían hacer semanalmente

El ejercicio físico regular siempre es importante, pero con el paso del tiempo se convierte en una actividad clave para tu bienestar. A partir de los 55 años no basta con salir a caminar, hay que realizar un entrenamiento sostenible que aporte beneficios adicionales.

En este caso, el ciclismo es uno de los deportes más completos para esta etapa de la vida. Montar en bicicleta es una buena forma de mejorar la resistencia, el equilibrio y la coordinación, sin dañar las articulaciones.

La revista científica Aging Cell publicó un estudio elaborado por el doctor R. D. Pollock en 2018. Los resultados señalaban que las personas mayores, comprendidas entre los 55 y los 79 años, que habían practicado al menos 25 años de ciclismo, no habían presentado casi ninguna caída en sus propiedades musculares.

Según la Real Federación Española de Ciclismo, el ciclismo a partir de los 50 años no está contraindicando. De hecho, sucede al contrario porque "ayuda a retrasar el envejecimiento, mantiene valores musculares más altos y el consumo máximo de oxígeno no disminuirá al mismo porcentaje que lo hace si no haces deporte aeróbico".

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio / Archivo

Por otra parte, salir en bicicleta puede proteger las rodillas. La revista 'Medicine & Science in Sports & Excercise' publicó una investigación que destacaba cómo las personas que hacen ciclismo de forma regular presentan menos prevalencia de dolor frecuente de rodilla.

"En comparación con los no ciclistas, los ciclistas tenían un 17% menos de probabilidades de padecer dolor de rodilla frecuente", subraya el estudio. De hecho, la doctora Grace Lo afirmaba que también tenían un 9% menos de probabilidades de padecer osteoartritis radiográfica.

Además, las probabilidades de padecer osteoartritis radiográfica sintomática se reducían un 21%. "El ciclismo puede servir como una forma de prevenir esto y que, cuanto más a menudo lo hagan en su vida, mayor será la probabilidad de una mejor salud de la rodilla", sentencia la especialista.

Por último, el ciclismo en grupo tiene beneficios para la salud mental, reforzando el ámbito social. No obstante, es importante tener en cuenta la preparación física, la planificación de las rutas y la recuperación necesaria para practicar este deporte de forma segura.