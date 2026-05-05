Los expertos coinciden: este es el ejercicio ideal para hacer a partir de los 60

Durante años, salir a caminar se había convertido en una de las actividades más recomendadas para las personas mayores. Las caminatas son clave para la salud y el bienestar, con múltiples beneficios para el organismo.

No obstante, los expertos recomiendan un ejercicio clave a partir de los 60 años. Con la edad, algunas personas sufren de sarcopenia, una pérdida de masa muscular y fuerza que está asociada al envejecimiento.

Este fenómeno puede aumentar la dependencia de las personas mayores, ya que complica las tareas de la vida cotidiana. En este sentido, el entrenamiento de fuerza puede actuar de manera preventiva, retrasando el deterioro físico.

Aunque caminar es indispensable, puede no ser suficiente a medida que cumplimos años. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, publicado en el American Journal of Physiology, entrenar con pesas puede reforzar la comunicación entre musculatura y nervios.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

De hecho, la revista 'Saber vivir' recoge las declaraciones del doctor Mark Peterson, profesor asociado de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Michigan, sobre la relación entre debilidad muscular y envejecimiento prematuro.

"Sabíamos que la fuerza muscular predice la longevidad y que la debilidad es un poderoso indicador de enfermedad y mortalidad, pero, por primera vez, hemos encontrado pruebas sólidas de un vínculo biológico entre la debilidad muscular y la aceleración real de la edad biológica", explicó el médico.

Desde la página web de 'Sanitas', explican por qué es importante trabajar la fuerza en la tercera edad: "Sin estimulación, los músculos pierden volumen y el cuerpo entra en un círculo descendente: menos fuerza lleva a menos actividad, y menos actividad acelera aún más la pérdida muscular".

En este contexto, las personas mayores de 60 años pueden realizar ejercicios de fuerza para ganar autonomía en la rutina diaria. Ahora bien, es importante realizar un entrenamiento adaptado para evitar riesgos y hacer deporte de forma segura.