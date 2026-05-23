Los expertos coinciden: el desayuno rico en proteínas y grasas que impulsa el crecimiento muscular y activa tu metabolismo desde primera hora

Cada vez más expertos en nutrición deportiva coinciden en algo básico pero eficaz: la primera comida del día puede marcar cómo responde tu cuerpo durante las siguientes horas.

No se trata únicamente de quitar el hambre, sino de apostar por combinaciones que ayuden a mantener la energía estable y favorezcan tanto el rendimiento físico como la concentración.

El desayuno ideal según expertos

En este sentido, las proteínas y las grasas saludables forman una de las mezclas más recomendadas. Las proteínas suelen aportar una sensación de saciedad más duradera y ayudan a evitar esas subidas y bajadas de energía que muchas veces terminan pasando factura a media mañana.

Una opción que suele ganar protagonismo es la combinación de yogur griego y huevos revueltos. Según explican, esta mezcla destaca por su elevado aporte proteico y su capacidad para mantener activo el metabolismo durante buena parte del día.

Comida saludable / SPORT

Un desayuno pensado para quienes buscan sentirse saciados, sostener mejor su nivel de energía y arrancar la jornada con un enfoque más equilibrado. Elegir huevos camperos marca la diferencia cuando preparas unos buenos huevos revueltos, y las yemas no deberían quedarse fuera de la receta, ya que concentran gran parte de sus nutrientes.

El truco está en batirlos bien hasta lograr una mezcla uniforme y cocinarlos a fuego suave, removiendo poco a poco para conseguir esa textura cremosa tan característica.

Cuando empiecen a tomar cuerpo, añade yogur griego y mézclalo con delicadeza: además de sumar proteínas y grasas de calidad, aporta una cremosidad que recuerda al queso, pero con un perfil más interesante para quienes buscan cuidar la alimentación y favorecer la recuperación muscular.