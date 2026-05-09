Los expertos coinciden: la "Caminata Japonesa" puede alargar tu vida hasta 7 años

Caminar está bien, pero existe un método con el que alterar tus paseos más largos para hacerlos especialmente beneficiosos. Es la técnica conocida como "Caminata Japonesa", y cada vez es más popular en todo el mundo.

Así es la caminata japonesa y sus beneficios

La caminata japonesa se distingue de un paseo tradicional ya que se centra en introducir intervalos de caminata rápida con otros de caminata lenta. Según los expertos, esto puede acabar alargando la vida de las personas hasta 7 años.

El modelo de la caminata japonesa consiste en lo siguiente: son 30 minutos de caminar que se distribuyen en 3 minutos de un ritmo elevado seguidos de 3 minutos suaves para recuperarse, alternándose hasta cumplir esos 30 minutos.

Los beneficios de la caminata japonesa empezaron a estudiarse hace décadas, y se acabó concluyendo que ayudaba a combatir problemas del envejecimiento como el aumento de la presión arterial, la pérdida de la fuerza en las piernas y la reducción general de la capacidad física.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

De hecho, es tal el impacto que la caminata japonesa puede tener en el cuerpo que algunos expertos la comparan con entrenamientos en Zona 2, pero con la diferencia de que el acto de caminar es mucho más accesible para todas las edades.

La clave de la caminata japonesa la explica la entrenadora Jillian Michaels: asegura que el objetivo debería ser realizar este ejercicio cinco veces a la semana, lo que supondría alcanzar 150 minutos de trabajo de mucho valor para el cuerpo.

Después de todo, la base de este modelo de trabajo es presentar alternativas que no son necesariamente las más intensas, pero que sí implican un trabajo constante y seguro a largo plazo para que todos los interesados puedan tomar parte del mismo.

En definitiva, si te gusta pasear como principal modelo de trabajo, harías muy bien en probar la alternativa de la caminata japonesa. A largo plazo, los beneficios que puede traer para tu cuerpo son muchos. Y cuando uno se hace mayor no hay nada mejor que sentirse sano.