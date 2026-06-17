Los expertos coinciden: hacer ayuno intermitente no es mejor que una dieta tradicional

Los expertos en alimentación apuntan a que el ayuno intermitente tiene beneficios similares a las dietas tradicionales de restricción calórica. Esta conclusión modera el entusiasmo que ha generado esta estrategia en los últimos años, pero confirma que funciona para adelgazar, aunque no es mejor que una dieta hipocalórica convencional.

La clave está en entender que el ayuno intermitente no es una solución dietética superior ni mágica, sino una estrategia similar a cualquier otra dieta que puede ser útil como complemento. Esto es lo que han comentado los científicos y qué sabemos hasta ahora de sus beneficios.

Qué dice la evidencia científica

La mayor revisión sistemática realizada hasta la fecha sobre el ayuno intermitente, que consiste en comer y ayunar un número variable de horas, publicada en The BMJ, llega a una conclusión clara. Los autores investigaron los resultados de estas dietas frente a las tradicionales de restricción calórica, es decir, comer menos, en adultos con sobrepeso u obesidad.

Plato de comida saludable / Libre

El resultado principal es que no se encontraron diferencias clínicamente significativas entre ambos enfoques en lo que respecta a la pérdida de peso. La evidencia actual indica que las dietas de ayuno intermitente tienen beneficios similares a la restricción energética continua para la pérdida de peso y los factores de riesgo cardiometabólico.

Se necesitan ensayos de mayor duración para corroborar estos hallazgos, según concluyen los autores del estudio. Todas las estrategias de ayuno intermitente y las dietas de restricción energética continua pueden conducir a pequeñas reducciones en el peso corporal en comparación con una dieta sin restricciones.

El ayuno en días alternos fue la única estrategia dietética de ayuno intermitente que mostró un pequeño beneficio en la reducción del peso corporal en comparación con la restricción energética continua, con una diferencia media de 1,29 kilos. Sin embargo, estas diferencias no alcanzaron el umbral clínico mínimamente importante de al menos dos kilos de pérdida de peso para las personas con obesidad.

Lo más importante

El mensaje principal es que el ayuno intermitente no debe promocionarse como una solución dietética superior ni como mágica. La evidencia sugiere que funciona de manera muy similar a otras estrategias de reducción calórica, pero no mejor.