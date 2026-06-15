Los expertos coinciden: estos 6 ejercicios te ayudan a reducir la grasa abdominal

Reducir la grasa abdominal es uno de los objetivos más habituales entre aquellos que deciden adoptar hábitos de vida más saludables. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no siempre es necesario pasar horas haciendo abdominales convencionales ni haciendo entrenamientos de alta intensidad (HII) para conseguir resultados.

El entrenador personal Tyler Read recomienda una rutina compuesta por seis ejercicios de pie que ayudan a fortalecer la zona media del cuerpo, mejorar la postura y aumentar el gasto calórico diario.

Además, al realizarse de pie, se reduce la presión sobre la espalda y se trabajan simultáneamente otros grupos musculares como las piernas, los glúteos y las caderas.

Ni planchas ni abdominales: los 5 ejercicios en silla que reducen barriga después de los 60 / Sport.es

Los expertos señalan que estos ejercicios activan el abdomen de forma mucho más funcional, obligando al cuerpo a estabilizarse, rotar y mantener el equilibrio. ¿Cuáles son?

Elevación de rodilla cruzada: de pie, lleva la rodilla derecha hacia el codo izquierdo mientras giras el tronco. Alterna ambos lados y haz 20 repeticiones.

cruzada: de pie, lleva la rodilla derecha hacia el codo izquierdo mientras giras el tronco. Alterna ambos lados y haz 20 repeticiones. Crunch lateral de pie : coloca una mano detrás de la cabeza y flexiona el tronco hacia el lado contrario. Haz entre 12 y 15 repeticiones por cada lado.

: coloca una mano detrás de la cabeza y flexiona el tronco hacia el lado contrario. Haz entre 12 y 15 repeticiones por cada lado. Giro oblicuo con alcance : con los brazos elevados, gira el torso hacia un lado mientras bajas un brazo cruzándolo delante del cuerpo. Completa entre 12 y 16 repeticiones alternas.

: con los brazos elevados, gira el torso hacia un lado mientras bajas un brazo cruzándolo delante del cuerpo. Completa entre 12 y 16 repeticiones alternas. Toques de rodilla y codo : eleva la rodilla y junta el codo del mismo lado para activar la zona abdominal profunda. Realiza entre 15 y 20 repeticiones.

: eleva la rodilla y junta el codo del mismo lado para activar la zona abdominal profunda. Realiza entre 15 y 20 repeticiones. Elevaciones laterales de pierna : levanta una pierna hacia un lado manteniendo el equilibrio y el tronco recto. Haz entre 12 y 15 repeticiones por cada pierna.

: levanta una pierna hacia un lado manteniendo el equilibrio y el tronco recto. Haz entre 12 y 15 repeticiones por cada pierna. Golpe frontal co giro del tronco: gira el cuerpo y lanza un puñetazo al frente de forma controlada, alternando ambos lados durante 20 repeticiones.

Muchos entrenadores personales recuerdan que estos ejercicios no eliminan la grasa localizada por sí solos, pero sí ayudan a fortalecer el abdomen, mejorar la movilidad y favorecer la pérdida de grasa siempre que se combinen con una alimentación saludable y una práctica regular de actividad física.