SALUD
Los expertos lo tienen claro: si sales a caminar, necesitas 30 minutos como mínimo y un ritmo concreto para que sea efectivo
Caminar sí es efectivo, pero solo si se hace durante al menos 30 minutos seguidos y a un ritmo suficientemente vivo como para activar de verdad el cuerpo.
Caminar es una de las formas más accesibles de hacer ejercicio, pero los expertos insisten en que no cualquier paseo sirve para obtener beneficios reales. Para que la caminata sea efectiva, debe durar al menos 30 minutos seguidos y mantenerse a un ritmo constante de alrededor de 5 kilómetros por hora.
La duración importa
La idea principal es que el cuerpo necesita un tiempo suficiente de actividad continua para activar de verdad sus beneficios cardiovasculares y metabólicos. Durante los primeros minutos, el organismo tira sobre todo del glucógeno almacenado en los músculos, pero a partir de unos 20 minutos de esfuerzo sostenido empieza a recurrir más a la grasa corporal como fuente de energía.
Por eso, caminar durante menos tiempo o hacer paradas constantes reduce parte del efecto del ejercicio. En cambio, una sesión de media hora sin interrupciones favorece una frecuencia cardíaca más estable, aumenta el gasto calórico y ayuda a convertir el paseo en una actividad aeróbica útil de verdad.
El ritmo adecuado
No solo cuenta cuánto tiempo camines, sino también cómo lo hagas. Los expertos citados apuntan a un ritmo de unos 5 kilómetros por hora, que equivale a una caminata enérgica pero sostenible para la mayoría de adultos. A esa velocidad, el corazón trabaja en una zona aeróbica moderada, suficiente para mejorar la circulación y la capacidad pulmonar.
Si se camina demasiado despacio, el estímulo puede quedarse corto. Si se va demasiado rápido, la actividad cambia de naturaleza y deja de centrarse tanto en los beneficios metabólicos asociados a un paseo sostenido. La clave está en encontrar un punto medio que permita mantener el esfuerzo de forma constante.
Qué benficios aporta
Caminar 30 minutos a buen ritmo no solo ayuda a quemar calorías, sino también a fortalecer músculos, proteger las articulaciones y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas al sedentarismo. Además, puede favorecer la pérdida de peso, mejorar la energía diaria y contribuir al bienestar mental.
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