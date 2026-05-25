Expertos científicos coinciden: estos son los mejores ejercicios para ganar fuerza cuando estás lesionado

Vivimos en una era donde existe tantísima información sobre cómo hacer ejercicio de manera correcta que se ha instaurado un fenómeno de obsesión por matices como la duración, contundencia e impacto de los mismos.

Algo que ha propiciado que también hayan surgido muchos mitos sobre cuál es la manera correcta de entrenar. Y, precisamente, un reciente estudio científico ha surgido para desmentir uno de los más extendidos sobre la eficacia de los ejercicios isométricos.

La investigación en cuestión fue publicada por la revista Applied Psychology, Nutrition and Metabolism con una hipótesis en mente: los ejercicios isométricos poseen la misma efectividad que aquellos que requieren repeticiones completas.

Para ello el estudio contó con una muestra de 23 personas sanas, de las que se midieron cambios significativos en el grosor muscular obtenido a partir de ejercicios isométricos y otros de rango completo. ¿Cómo lo hicieron exactamente?

Muy sencillo: los participantes debían llevar a cabo entrenamientos donde una pierna (asignada aleatoriamente) llevase a cabo ejercicios isométricos y, mientras tanto, la contraria hiciera ejercicios de repeticiones completas.

Los resultados del estudio fueron esclarecedores: al final del mes y medio de duración de la investigación, no se observó diferencias significativas entre una pierna y otra en ningún caso. O, dicho de otra manera, los ejercicios isométricos habían sido igual de efectivos que los otros.

Esto último sirve como apoyo crucial para muchos especialistas en entrenamiento que recomiendan ejercicios isométricos cuando la persona se encuentra en situaciones especiales como, por ejemplo, estar curándose de una lesión.

Teniendo en cuenta que este tipo de ejercicios no requieren movimientos bruscos en articulaciones, muchos expertos los recomiendan de cara a no dejar de entrenar aunque la persona posea alguna dolencia clave de la que se esté recuperando.