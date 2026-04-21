Expertos científicos coinciden: hacer ejercicio es un factor clave para prevenir la demencia

La ciencia siempre ha encontrado evidencias lo bastante rotundas como para constatar que el hecho de hacer ejercicio de forma frecuente resulta ser un factor clave para prevenir numerosas enfermedades con el paso de los años.

Y es que esto último no tiene solo que ver con evitar posibles lesiones a cuasa de un progresivo fortalecimiento del cuerpo, sino que existen varios estudios relacionados con los beneficios de ello a nivel cerebral.

En este mismo sentido, una reciente investigación llevada a cabo en la Rutgers University-New Brunswick trató de confirmar una hipótesis consistente en una posible relación directa entre hacer ejercicio y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

El quid de la cuestión es que los resultados ofrecieron pistas sobre cómo funcionaría la unión entre ambos elementos, demostrando que practicar ejercicio de forma regular puede ser muy util a la hora de evitar ciertas dolencias como la demencia.

Los datos apuntan a que el hecho de cómo hacer ejercicio afecta a la respuesta de la insulina por parte de los sistemas hormonales del cuerpo en cuanto a fomentar una mejor asimilación de la misma.

De esta manera, aquellas personas con mejor gestión hormonal de la insulina mostraron un mayor grado de activación cerebral de ciertas células relacionadas con diferentes capacidades cognitivas.

Esto se debe a que la insulina consta como un componente que está relacionado con la ejercitazión de la memoria, la velocidad de procesamiento e incluo la atención; funciones esenciales que se ven afectadas por los ya mencionados trastornos neurodegenerativos.

En el estudio, el cual contó con una muestra de 21 sujetos con una edad media de 60 años, se constató la posible relación entre hacer ejercicio de forma regular como mejora esencial de la asimilación de insulina y, por tanto, un posible factor de protección frente a posibles incidencias neuronales a futuro. Aún queda mucha investigación por delante, pero estos primeros resultados son muy prometedores.