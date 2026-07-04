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SALUD

Un experto en pilates avisa: "Forzar la postura puede derivar en lesiones graves, como hernias discales"

Edward Alzate, experto en esta disciplina, revela varias claves para obtener beneficios sin poner en riesgo la salud

Pilates, postura Saw

Pilates, postura Saw

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

El Pilates se ha convertido con el paso de los años en una de las disciplinas más populares a la hora de hacer ejercicio, llegando a desmontar los primeros prejuicios edadistas que se formularon en torno a él.

En este sentido, los expertos aseguran que el Pilates es un ejercicio ideal para todo el mundo, independientemente de los años que tenga la persona. Eso sí, lo más importante es practicarlo de forma correcta.

Así lo afirma Edward Alzate, especialista en Pilates, quien asegura el ¨Saw¨ consta como la postura más completa de esta disciplina, la cual permite trabajar muchas zonas del cuerpo al mismo tiempo.

No obstante, el experto afirma que es esencial hacerla de manera correcta para evitar lesiones, dado que muchas persnas con falta de movilidad tienden a forzar una posición concreta que puede ser negativa para la salud.

Algo que se debe a que este ejercicio se centra en fomentar la rotación y flexión de la columna, y puede ser especialmente peligroso para aquellas personas con dolencias de espalda como hernias discales.

Entonces, ¿cómo se debe hacer exactamente el Saw y por qué es tan útil? Edward Alzate asegura que lo primero es sentarse con la espalda recta y, de ahí, ir rotando la columna de tal forma que el cuerpo se flexione hacia la pierna contraria.

Y es que, realizado de manera correcta, el Saw es un ejercicio que puede mejorar lel flujo sanguíneo y, más importante aún, servir como un corrector de la postura durante el trabajo, por lo que es ideal practicarlo de forma frecuente.

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Sin embargo, el experto asegura que tampoco hace milagros en caso de que la persona no mantenga cierta constancia y vaya entrenando de forma progresiva para realizar el ejercicio de manera más eficaz con el paso del tiempo.

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