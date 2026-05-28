Un experto en longevidad lo tiene claro: "Si no tienes músculos, no puedes tener una longevidad saludable"

El músculo está directamente vinculado a tu capacidad de autonomía una vez te hagas mayor. Esto es lo que defiende un experto en longevidad, quien ha hablado acerca de los problemas a largo plazo que puede suponer la ausencia de un músculo entrenado.

Por qué la musculatura es más importante a medida que te haces mayor

Uno de los principales puntos que comenta el experto es que no se pueden reducir todos los problemas de movilidad a que una persona 'está mayor'. Según defiende, la causa directa es que no hay un volumen de músculo suficiente que permita el desempeño adecuado en la rutina.

Ante esto aporta un valor clave: a partir de los 40 años, las personas tienden a perder entre un 1% y un 2% de su musculatura de forma anual. Esto quiere decir que si no se hace nada al respecto, llegadas edades como los 60 o 70 años se habrá sufrido un importante deterioro físico.

Siguiendo con las cifras, el experto apunta que las personas de 80 años han perdido cerca del 70% de su musculatura total. Y eso es un problema grave, pues la musculatura es lo que pretege articulaciones, lo que te da movilidad. Perder todo eso afecta a muchas personas a nivel mental.

Ante esta realidad es sumamente importante defender las rutinas de ejercicio no con fines estéticos, que es lo que se puede buscar cuando uno es más joven, sino puramente con el objetivo de tener una mejor salud para cuando se llegue a la vejez.

Aquellas personas que buscan mejorar su condición física lo pueden hacer sin importar la edad; rutinas de yoga, de caminatas con intensidad o incluso de ejercicios en el agua ayudan mucho a trabajar la musculatura con poco riesgo de lesión.

Porque la idea al hacerse mayor no es de realizar rutinas de ejercicio físicas excesivamente intensas o que se asemejen a la actividad y movilidad que uno tenía cuando era joven. Lo que deben encontrarse son ejercicios que se puedan hacer con constancia y que tengan en consideración la salud muscular de la persona.

En definitiva, si creías que el músculo era solo importante cuando eras joven y querías lucir un físico esbelto, estás muy equivocado. Porque entrenar músculo no es solo una cuestión estética: es invertir en la persona que serás dentro de 20 o 30 años.