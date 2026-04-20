Un experto en longevidad lo aclara: las personas que más años viven no hacen crossfit ni pilates

Mantenerse activo a lo largo del día mediante movimientos cotidianos podría ser una de las claves de la longevidad. Así lo sostiene el investigador Dan Buettner, conocido por su trabajo sobre las llamadas Blue Zones (zonas azules), regiones del mundo donde la población destaca por su elevada esperanza de vida y por alcanzar edades avanzadas con buena salud.

Buettner lleva más de dos décadas estudiando estas comunidades, entre las que se encuentran Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (Estados Unidos) y la península de Nicoya (Costa Rica). En ellas es relativamente común encontrar personas que superan los 90 o incluso los 100 años. Y todo ello manteniendo una calidad de vida óptima, a pesar de su avanzada edad.

Según sus investigaciones, esta longevidad está relacionada con un estilo de vida que reduce el riesgo de padecer enfermedades graves como dolencias cardiovasculares, diabetes, cáncer o demencia, lo que permite a estas poblaciones llegar a edades avanzadas con mejor estado de salud.

Uno de los aspectos más llamativos es que estas comunidades apenas practican ejercicio en el sentido moderno del término. Es decir, no suelen realizar entrenamientos estructurados como sesiones de gimnasio, crossfit o pilates.

En su lugar, se mantienen activos de manera constante en su vida diaria: caminan con frecuencia, trabajan en huertos o jardines y realizan tareas domésticas sin depender excesivamente de dispositivos que reduzcan el esfuerzo físico.

Ese movimiento continuo parece ser uno de los factores clave. Buettner explica que, en estas comunidades, las personas se levantan y se mueven aproximadamente cada veinte minutos de forma natural.

En contraste, en muchas sociedades actuales se pasan largas horas sentados y se intenta compensar ese sedentarismo con una sesión puntual de ejercicio, algo que, según el investigador, no produce los mismos beneficios que mantenerse activo a lo largo de toda la jornada.