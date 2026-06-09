Un experto en fitness lo confirma: "Fisiológicamente, entrenar con el estómago lleno es el mayor error que puedes cometer"

La alimentación y el ejercicio físico forman un binomio fundamental para mejorar el rendimiento deportivo. Sin embargo, existe un hábito muy extendido entre quienes acuden al gimnasio que podría estar limitando sus resultados: entrenar poco después de haber comido.

Así lo asegura un experto en fitness que ha lanzado una advertencia a través de las redes sociales. Según explica, realizar una sesión de entrenamiento con el estómago lleno puede generar un conflicto fisiológico que afecte directamente al rendimiento físico.

El especialista sostiene que, para alcanzar el máximo nivel de activación durante el ejercicio, el organismo necesita que predomine el sistema nervioso simpático, responsable de preparar al cuerpo para el esfuerzo.

Este sistema aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la capacidad de reacción y favorece la liberación de energía para afrontar la actividad física.

Después de una comida entra en acción el sistema nervioso parasimpático, responsable de facilitar la digestión y promover el descanso. Cuando una persona decide entrenar apenas 30 o 50 minutos después de comer, ambos sistemas pueden entrar en competencia, lo que dificulta que el organismo funcione de manera óptima durante el ejercicio.

"Fisiológicamente, entrenar con el estómago lleno es el mayor error que puedes cometer", afirma el experto. En su opinión, muchas personas creen sentirse más fuertes tras haber ingerido alimentos, pero esa sensación podría deberse más a un efecto psicológico que a una mejora real del rendimiento.

Además, explica que la adrenalina y los mecanismos que permiten alcanzar una intensidad elevada durante el entrenamiento suelen activarse con mayor eficacia cuando el proceso digestivo ya ha finalizado.

Los especialistas recuerdan que las necesidades nutricionales varían según el tipo de ejercicio, la duración del entrenamiento y las características de cada persona. Por ello, recomiendan planificar las comidas con suficiente antelación y adaptar los horarios para evitar molestias digestivas y favorecer un mejor rendimiento físico.