Un experto en entrenamiento promete que perderás 4 kilos en solo 30 días

Cada vez son más las personas que se conciencian con intentar mantenerse en forma, huyendo de los malos hábitos alimenticios y del sedentarismo. Algunos tienen como objetivo, simplemente, tener una buena salud. Pero otros tantos pretenden bajar de peso para buscar un buen aspecto físico.

Perder peso es una de las tareas más complicadas para muchas personas, pues necesita disciplina y constancia. Por ello, el entrenador personal Paúl Lucín explica a través de un vídeo publicado en sus redes sociales un método para perder 4 kilos en apenas 30 días.

1- Tres entrenamientos de fuerza por semana (45–55 minutos)

Día A – Parte superior: ejercicios de empuje (pecho y hombros), tirón (espalda) y algo de core.

Día B – Parte inferior: trabajo de piernas acompañado de core.

Día C – Rutina completa: entrenar todo el cuerpo, con una intensidad algo menor pero cubriendo todos los grupos musculares.

Haz entre 4 y 5 ejercicios por entrenamiento, una 2 o 3 series de 8 a 12 repeticiones cada uno. Cada semana intenta progresar: añade una repetición más o aumenta ligeramente el peso en uno o dos ejercicios.

2- 10.000 pasos diarios

Puedes acumular pasos a lo largo del día de una forma muy natural. Camina 10-15 minutos después de comer. Si tienes llamadas de trabajo, intenta hacerlas andando siempre que puedas. Y en el trabajo, usa las escaleras en lugar del ascensor.

3- La regla del plato equilibrado

Para comidas y cenas, imagina el plato dividido de esta forma:

La mitad con verduras.

Un cuarto con proteína: pollo, pescado, carne magra, huevos o marisco.

Un cuarto con carbohidratos como arroz, patata, pasta o boniato.

Además, dos piezas de frutas diaria.

Y siempre agua como bebida principal

4- Dormir lo suficiente

Con el paso de los años, el descanso influye cada vez más en cómo te sientes y rindes. Dormir poco suele provocar:

Peores decisiones con la comida y más ansiedad.

Más estrés y menos paciencia durante el día.

Menor energía y menor deseo sexual.

Duerme al menos 7 horas cada noche y evita las pantallas hasta 45 minutos antes de acostarte.

Con estos trucos explicados por Paúl Lucín, conseguirás bajas mucho de peso rápidamente en tan solo 30 días.