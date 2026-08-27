Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AthleticBarcelona - Athletic horarioBombos ChampionsSorteo Champions League horarioCucurellaJulián ÁlvarezEtapa 6 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyPosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsOCC UTMB DirectoDónde ver UTMBSorteo US Open 2026Mercado FichajesJoan PradellsChris BumsteadSergio RamosPerico DelgadoFedererFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembre 2026Outdoor
instagramlinkedin

FAMOSOS

Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica"

José Ruiz, experto en cambios físicos, destaca que el físico estilizado de la joven se debe a una mezcla de genética, hábitos y juventud, y recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza para asegurar un cuerpo sano y fuerte a largo plazo

Lamine Yamal y su novia Inés García

Lamine Yamal y su novia Inés García / Instagram @lamineyamal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariona Carol

Mariona Carol

Inés García, de 21 años, destaca por su piel cuidada y un físico delgado y estilizado. Según el entrenador José Ruiz, CEO de Malagaentrena, su imagen responde a una combinación de genética, buenos hábitos y, sobre todo, juventud. El especialista explica, para la revista Semana, que a esta edad el cuerpo cuenta con una gran capacidad de recuperación y menos años de sedentarismo acumulado, lo que facilita mantener un buen aspecto sin grandes esfuerzos.

Ruiz denomina esta etapa como "la divina juventud", un periodo en el que dormir mal, entrenar poco o comer de forma desordenada apenas muestra consecuencias visibles. Sin embargo, advierte que estos hábitos no son gratuitos y que con el paso del tiempo empiezan a acumularse.

El consejo del experto: fuerza antes que más cardio

El entrenador es claro: si tuviera delante a una joven como Inés, no le recomendaría aumentar el cardio ni perder más peso. Su enfoque sería otro. "Vamos a aprovechar el cuerpo que tienes ahora para construir el que quieres tener a los 30", afirma.

Para Ruiz, el entrenamiento de fuerza es la clave. Dos o tres sesiones semanales, bien ejecutadas, pueden sentar una base muscular sólida que acompañe a la joven durante la próxima década. Su propuesta incluye trabajar piernas, glúteos, espalda, hombros, brazos y core, buscando un desarrollo completo y funcional del cuerpo.

Construir hoy el cuerpo del futuro

El especialista insiste en que muchas personas que nunca se preocuparon por su físico descubren, al llegar a los 30 o 35 años, que su cuerpo responde de forma distinta tras años de hábitos irregulares. Por eso considera que empezar a cuidarse joven es una ventaja determinante.

Una mujer que entrena fuerza entre los 20 y los 25 años puede desarrollar músculo, técnica, fuerza y densidad ósea, creando una reserva para el futuro. Ruiz defiende que es más útil hablar de composición corporal que de peso, ya que el músculo transforma la forma del cuerpo y mejora la salud general.

Los cinco pilares para una joven como Inés García

  • Entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana.
  • Alimentación adecuada con suficiente proteína y sin dietas permanentes.
  • Vida activa y caminar a diario.
  • Dormir y recuperarse para permitir que el cuerpo responda al entrenamiento.
  • Construir hábitos antes de necesitarlos.

Noticias relacionadas y más

Ruiz concluye que la juventud debe disfrutarse, pero también aprovecharse para aprender a entrenar y cuidarse sin obsesiones. "Cuando veo un físico como el de Inés, no pienso solo en cómo está ahora, sino en cómo podría llegar a los 30 si construye una buena base muscular y mantiene hábitos saludables", sentencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: 'Os puedo asegurar que es por eso
  2. La respuesta del Atlético a Laporta: 'La única víctima del caso Julián somos nosotros
  3. Álvaro Cortés se marcha del Barça
  4. Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado
  5. La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Champions
  6. Miguel Galán denuncia el veto de Gil Marín al Barça por Julián Álvarez
  7. ¡Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid!
  8. Acuerdo verbal para el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad

Carlos Llull, técnico de climatización, sobre los errores con el aire acondicionado: "Pueden aumentar tu factura de la luz"

Carlos Llull, técnico de climatización, sobre los errores con el aire acondicionado: "Pueden aumentar tu factura de la luz"

Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica"

Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica"

Lara Ferreiro, psicóloga: "Las palabras de Marc Cucurella con el Real Madrid transmiten ilusión y percepción de oportunidad, no resignación ante el cambio, pero habrá probablemente momentos de nostalgia, comparación y duda"

Lara Ferreiro, psicóloga: "Las palabras de Marc Cucurella con el Real Madrid transmiten ilusión y percepción de oportunidad, no resignación ante el cambio, pero habrá probablemente momentos de nostalgia, comparación y duda"

Acuerdo cerrado por Barcola: 'bombazo' de 140 millones

Acuerdo cerrado por Barcola: 'bombazo' de 140 millones

Dos renovaciones en cola en el Barça

Dos renovaciones en cola en el Barça

"Oportunista ávido de protagonismo": Villas-Boas carga contra el abogado de Rodrigo Mora

"Oportunista ávido de protagonismo": Villas-Boas carga contra el abogado de Rodrigo Mora

Yamaha hace oficial la salida de Jack Miller

Yamaha hace oficial la salida de Jack Miller

Rodri y Pedri, la sociedad que viene: en busca del encaje perfecto

Rodri y Pedri, la sociedad que viene: en busca del encaje perfecto