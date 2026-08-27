Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica"

Inés García, de 21 años, destaca por su piel cuidada y un físico delgado y estilizado. Según el entrenador José Ruiz, CEO de Malagaentrena, su imagen responde a una combinación de genética, buenos hábitos y, sobre todo, juventud. El especialista explica, para la revista Semana, que a esta edad el cuerpo cuenta con una gran capacidad de recuperación y menos años de sedentarismo acumulado, lo que facilita mantener un buen aspecto sin grandes esfuerzos.

Ruiz denomina esta etapa como "la divina juventud", un periodo en el que dormir mal, entrenar poco o comer de forma desordenada apenas muestra consecuencias visibles. Sin embargo, advierte que estos hábitos no son gratuitos y que con el paso del tiempo empiezan a acumularse.

El consejo del experto: fuerza antes que más cardio

El entrenador es claro: si tuviera delante a una joven como Inés, no le recomendaría aumentar el cardio ni perder más peso. Su enfoque sería otro. "Vamos a aprovechar el cuerpo que tienes ahora para construir el que quieres tener a los 30", afirma.

Para Ruiz, el entrenamiento de fuerza es la clave. Dos o tres sesiones semanales, bien ejecutadas, pueden sentar una base muscular sólida que acompañe a la joven durante la próxima década. Su propuesta incluye trabajar piernas, glúteos, espalda, hombros, brazos y core, buscando un desarrollo completo y funcional del cuerpo.

Construir hoy el cuerpo del futuro

El especialista insiste en que muchas personas que nunca se preocuparon por su físico descubren, al llegar a los 30 o 35 años, que su cuerpo responde de forma distinta tras años de hábitos irregulares. Por eso considera que empezar a cuidarse joven es una ventaja determinante.

Una mujer que entrena fuerza entre los 20 y los 25 años puede desarrollar músculo, técnica, fuerza y densidad ósea, creando una reserva para el futuro. Ruiz defiende que es más útil hablar de composición corporal que de peso, ya que el músculo transforma la forma del cuerpo y mejora la salud general.

Los cinco pilares para una joven como Inés García

Entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana.

dos o tres veces por semana. Alimentación adecuada con suficiente proteína y sin dietas permanentes.

con suficiente proteína y sin dietas permanentes. Vida activa y caminar a diario.

y caminar a diario. Dormir y recuperarse para permitir que el cuerpo responda al entrenamiento.

para permitir que el cuerpo responda al entrenamiento. Construir hábitos antes de necesitarlos.

Ruiz concluye que la juventud debe disfrutarse, pero también aprovecharse para aprender a entrenar y cuidarse sin obsesiones. "Cuando veo un físico como el de Inés, no pienso solo en cómo está ahora, sino en cómo podría llegar a los 30 si construye una buena base muscular y mantiene hábitos saludables", sentencia.