Experto avisa sobre el café: "No es recomendable que el café sea tu primera bebida de la mañana..."

En todo el mundo, son muchas las personas que nada más levantarse, van directamente a tomarse un vaso de café. Son grandes las cantidades de personas que no pueden ser la misma hasta que no toman la famosa bebida, aunque realmente podría ser más perjudicial de lo que crees.

Esto realmente podría estar afectando a tu salud y más aún, a tu hidratación si eres de aquellas personas que una vez que se levantan, su primera bebida del día es un café. Esto es algo que el conocido Dr. Michael Breus ha comentado recientemente y debería de tener en cuenta.

Si lo primero que tomas en el día es café, atento a esto

En una reciente entrevista, el Dr. Michael Breus explica que después de una noche completa de sueño puedes perder cerca de un litro de agua solo respirando, lo que significa que te despiertas deshidratado.

Y es que debido a que la cafeína es un diurético, no recomienda que el café sea tu primera bebida. Este sugiere esperar unos 90 minutos antes de tomar cafeína, ya que tu cuerpo ya está funcionando con altos niveles de adrenalina y cortisol cuando se despierta.

Más de una taza de café al día puede ser beneficioso / FREEPIK

Este tipo de informaciones suelen pasar bastante desapercibido, pero muchas personas -más aún quienes consumen café como primera bebida del día- deberían de tener en cuenta si no quieren que su cuerpo esté deshidratado, tal y como comentaba Michael Breus.

Por otro lado y como dato extra bastante interesante, el Dr. Breus recomienda consumir entre 440 y 590 ml de agua (tres o cuatro tazas) durante la primera hora y media después de despertarse para rehidratarse antes de tomar cafeína.