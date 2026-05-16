Una experta lo deja claro: estas son las cuatro rutinas matutinas 'innegociables' a partir de los 40

Jamie Wood, directora ejecutiva de su empresa de bienestar, plantea que a partir de los 40 años no basta con hacer ejercicio de vez en cuando si se quiere arrancar el día con más energía y mejor equilibrio general. Su propuesta pone el foco en cuatro hábitos sencillos, repetidos cada mañana.

Con estos cuatro hábitos, según indica Wood, podemos mejorar la concentración, la hidratación, el descanso y la activación del cuerpo sin necesidad de rutinas complicadas. Y algunas de ellas son realmente sencillas: sólo tienes que poner ganas y comprometerte.

Los cuatro hábitos recomendados

La primera recomendación es no mirar el móvil nada más despertar. Jamie Wood defiende que conviene evitar que el cerebro entre de golpe en modo alerta, porque los primeros minutos del día influyen mucho en el estado mental del resto de la jornada.

La segunda rutina es beber agua nada más levantarse, idealmente tibia y con una pizca de sal no refinada, según la propuesta realizada por Wood. Después de varias horas de sueño, el cuerpo amanece deshidratado, así que ese primer vaso ayuda a reactivar el organismo y a ponerlo en marcha de forma más ordenada.

Persona mayor haciendo yoga / Libre

La tercera costumbre consiste en exponerse a la luz del exterior lo antes posible. Wood recomienda abrir las ventanas, salir al balcón o caminar unos minutos a primera hora para sincronizar mejor el reloj interno. Ese contacto temprano con la luz natural se asocia con más energía, mejor claridad mental y un descanso nocturno más estable.

La cuarta rutina innegociable es hacer algo de movimiento suave por la mañana. No hace falta un entrenamiento intenso; bastan estiramientos, movilidad articular o una caminata ligera para despertar músculos y articulaciones tras el sueño. La idea es activar el cuerpo de manera progresiva para empezar el día con mejores sensaciones físicas.

Una base sencilla

La fuerza de estas rutinas está precisamente en su sencillez. No exigen mucho tiempo ni material, pero sí constancia. Evitar el móvil, hidratarse, recibir luz natural y moverse unos minutos forman una base práctica para quienes quieren mejorar su bienestar diario a partir de los 40.