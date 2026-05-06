Una experta en CrossFit elige los tres mejores ejercicios para ganar fuerza a cualquier edad

Sheli McCoy, una conocidísima atleta de CrossFit y halterofilia olímpica con una larga trayectoria (y también conocida en redes como 'Gladiator Sabre'), ha revelado cuáles son los 3 ejercicios que considera imprescindibles para desarrollar fuerza y musculatura a cualquier edad.

Con más de 13 años de experiencia en el entrenamiento de alto rendimiento y después de representar a Escocia en competiciones internacionales, la deportista asegura que la clave no está tanto en el número de horas que entrenas, sino en hacerlo de manera más inteligente.

"Estar más saludable no se trata solo de hacer más; a veces se trata de hacer menos y hacerlo mejor", explicó McCoy en una entrevista concedida al diario británico The Sun.

Su método le ha permitido alcanzar marcas como un peso muerto de 160 kilos y mantener rutinas de CrossFit de hasta 20 horas semanales. ¿No te parece increíble este registro?

Imagen de un gimnasio / Sport.es

Los 3 ejercicios recomendables para entrenar fuerza a cualquier edad

Remo inclinado con mancuerna. Un movimiento que trabaja la espalda, los hombros y los brazos, además de mejorar la estabilidad corporal. Para ejecutarlo, aconseja apoyar una rodilla y una mano sobre un banco mientras la mancuerna se lleva hacia la cintura manteniendo el codo pegado al cuerpo. Fly inverso con mancuerna a un brazo, perfecto para ganar fuerza en la parte posterior de los hombros y mejorar la postura. McCoy insiste en hacer el movimiento de forma controlada, evitando encoger los hombros. Press de hombros de pie con barra, un ejercicio completo que fortalece hombros, brazos y zona media. Hay que mantener el abdomen firme y evitar arquear la espalda durante el levantamiento.

Y para terminar, la entrenadora recomienda combinar los movimientos en superseries de cuatro rondas y acabar con 8 repeticiones de press militar. ¡Casi nada!