Éxito rotundo de la Zurich Maratón San Sebastián que cuelga el cartel de 'no hay billetes' para 2026

La Zurich Maratón San Sebastián ya ha completado su aforo para la edición de 2026. Los 7.000 dorsales disponibles para la prueba del próximo 22 de noviembre se han agotado con seis meses de antelación, una cifra que confirma el tirón de una carrera convertida en referente del atletismo popular español.

La organización mantiene la fórmula que tan buen resultado le dio en 2025, cuando la prueba reunió a 5.100 finishers en la maratón y 11.500 participantes en total, con un 35% de corredores internacionales procedentes de 70 nacionalidades, priorizar la participación ciudadana frente a la captación de grandes nombres de élite, y apostar por un trazado urbano que favorece los buenos tiempos.

El recorrido, totalmente llano en su totalidad, discurrirá de nuevo por los enclaves más representativos de la capital guipuzcoana: el paseo de La Concha, el Kursaal, el teatro Victoria Eugenia, el estadio de Anoeta, la catedral del Buen Pastor y la Plaza de Gipuzkoa. El último kilómetro, que conduce a la meta del Boulevard en pleno centro de la ciudad, volverá a ser completamente llano, tal y como se diseñó para la edición de 2025.

La carrera buscará los sucesores de los campeones de la pasada edición. En categoría masculina, el título quedó en manos del británico Thomas Holliday, que se impuso con un tiempo de 2:22:34, seguido del finlandés Aki Nummela (2:23:51) y del español Simón Río (2:24:22). En femenina, la donostiarra Maite Arraiza firmó una victoria local con autoridad, cruzando la meta en 2:44:59 tras romper el pulso de la prueba en el tramo final y mantener la ventaja hasta la línea de llegada, con Louise Flynn y Alejandra Sánchez completando el podio.

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La prueba forma parte del circuito Zurich Las 5 Grandes y es considerada uno de los maratones más rápidos de Europa gracias a su perfil costero y su trazado a nivel del mar, factores que la convierten en destino habitual de quienes buscan marcas personales en la recta final de la temporada.