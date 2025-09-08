Éxito rotundo de la Extreme Barcelona 2025

JORNADA SÁBADO

El Extreme Barcelona 2025 ha vivido este sábado una jornada vibrante en el Parc del Fòrum, con gradas llenas, ambiente festivo y público entregado que disfrutó de las primeras finales de skate, scooter y BMX. Un día marcado por la emoción, el talento internacional y la energía de miles de espectadores que volvieron a convertir a la ciudad condal en capital mundial de los deportes urbanos.

Extrem Barcelona 06 09 25 / SPORT.es

Skate con sabor olímpico

La Street Plaza fue escenario de dos finales muy esperadas. En categoría femenina, la joven olímpica Natalia Muñoz, se alzó con la victoria tras imponerse a la campeona del 2024, Valentina Krauel, que esta vez se llevó la plata, e Ivet Terol, que completó el podio.

“Estoy muy contenta por la victoria, gracias a mi mentalidad he podido superarme y alcanzar el podio de la mejor manera. El Extreme Barcelona fue una de mis primeras competiciones y espero volver el año que viene”, explicó Muñoz tras proclamarse campeona.

En el cuadro masculino, el argentino Mauro Iglesias ofreció una actuación impecable que le permitió coronarse campeón con 172.34 puntos, superando al francés Max Berguin y al eslovaco Richard Tury.

BMX corona a los campeones de España y al mejor talento internacional

El Central Park vivió la intensidad de los Campeonatos de España de BMX, que consagraron a Saul Vilar como campeón nacional en categoría masculina y a Teresa Fernández-Miranda en la femenina. En la competición Junior de Hot Wheels Superchargers, Izan de la Fuente subió al primer escalón del podio, acompañado por Darío de la Fuente y Daniel Pedroche.

Por la tarde, la Street Plaza fue el escenario de la final internacional de BMX, donde el nicaragüense afincado en Barcelona Eduardo Rodríguez brilló con una actuación impecable. El francés Anthony Perrin y el alemán Fernando Laczko completaron un podio de altísimo nivel.

Scooter y más acción

El sábado también dejó espacio para el espectáculo del scooter con la Gizmania Scooter Street Final, que puso a prueba la creatividad y fluidez de los riders sobre el circuito, arrancando aplausos constantes del público, con el francés Auguste Pellaud en primera posición, seguido del suizo Matis Neyroud y el español Guifré Obradors y el estonio Roomet Saalik, que compartieron la 3a posición al conseguir la misma puntuación.

Mañana, el scooter volverá a ser protagonista con la celebración de la final de la modalidad Park y la Chilli Fernando Park Battle, una competición de best tricks que rinde homenaje al pionero del scootering en España, Fernando Pérez-Mañanet.

JORNADA DOMINGO

El Extreme Barcelona 2025 se despidió este domingo con un cierre a la altura de un fin de semana histórico: gradas repletas, más de 30.000 asistentes durante los tres días y finales vibrantes de BMX, scooter, freestyle trampolín, skate junior, ParaBMX y streetboard. La ciudad volvió a ser capital mundial del deporte urbano con un ambiente festivo y familiar que combinó deporte, cultura y música.

Extreme Barcelona 07 09 25 / SPORT.es

Jordan Clark hace historia en el Central Park

El británico Jordan Clark se convirtió en leyenda del Extreme al conquistar su novena medalla en el festival, y la primera en BMX Park, con una puntuación de 92.67. Con esta victoria, el icono del scootering suma un hito más a su palmarés. Le acompañaron en el podio sus compatriotas Dylan Hessey y Kieran Reilly, en una final con pleno dominio británico.

Elsa Randall Todd reina en el BMX femenino

La también británica Elsa Randall Todd se coronó campeona con 90 puntos, imponiéndose a su compatriota Sasha Pardoe y a la francesa Valeriia Liubimova, tercera. Una final que demostró el altísimo nivel del BMX femenino en esta edición.

Dyson enciende el Scooter Park

El público volvió a abarrotar el Central Park para la final de Scooter Park, donde el británico Charley Dyson brilló con 94.33 puntos, proclamándose campeón ante un público entregado. El segundo lugar fue para su compatriota Jayden Sharman, campeón de la edición del 2023, y el tercero para el checo Maty Pekarek, en una final que reflejó la intensidad y el altísimo nivel de la disciplina.

Jóvenes prodigios brillan en las finales Hot Wheels Superchargers

Las Hot Wheels Superchargers, competiciones junior para riders de 6-16 años, volvieron a ser una cantera de talento y emoción.

En skate street, el español Bereket Fernández se tomó la revancha de 2024 y se colgó el oro con 64.33 puntos, superando al belga Refi-Andreas Haerbos y al español Kayden Hewson.

En scooter Junior, el protagonismo fue nacional con Jehiel Duran campeón, seguido de su compatriota Roc Sánchez y del alemán Max Bijak.

Nuevos campeones del mundo en Freestyle Trampolín

El Campeonato Mundial de Freestyle Trampoline celebró su segunda edición en el Extreme Barcelona, consolidando esta disciplina espectacular. El austríaco Evan Rocha se llevó el título masculino, la alemana Viktoria Derschewizki el femenino y el noruego Mio Grane, el junior. Un podio de lujo en una competición que dejó al público sin aliento.

Espectáculo inclusivo en la Street Plaza

La Street Plaza vivió una jornada única con el mejor ParaBMX y el Streetboard. En la competición adaptada, el británico Jack Dumper conquistó el oro, su tercero seguidoen el Extreme Barcelona, seguido del colombiano Julián Molina y del británico Daniel Butler, demostrando el poder de superación del deporte inclusivo.

El streetboard también tuvo sabor local: el catalán Sergi Nicolás se proclamó campeón por delante del alemán Mario Kurrle y del español Alex Villanueva, que cerró el podio.