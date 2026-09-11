"Everest: The Other Side", la historia de amor entre dos alpinistas que se estrena en cines este 30 de octubre

El estreno mundial de "Everest: The Other Side", un retrato íntimo de dos esquiadores de montaña unidos por el amor y la búsqueda de lo imposible, tuvo lugar la semana pasada en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. La película está dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, los cineastas ganadores del Oscar responsables de "Free Solo" y "Meru". El documental, producido por Walt Disney Studios, National Geographic Documentary Films y Little Monster Films, también se estrenó en Estados Unidos en el 53º Festival de Cine de Telluride, seguido de una sesión de preguntas y respuestas moderada por Oprah Winfrey y el propio Jim Morrison.

En las próximas semanas, la película seguirá proyectándose en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Camden y el Festival de Cine de Londres BFI, antes de estrenarse exclusivamente en cines e IMAX en todo el mundo el 30 de octubre.

Los esquiadores de montaña y alpinistas de alto nivel Jim Morrison y Hilaree Nelson se enamoraron profundamente mientras alcanzaban la cima de su deporte. Su impulso se convirtió en un sueño compartido: escalar y esquiar la cara norte directa del Everest, la escalada más difícil y peligrosa de la montaña y la línea de esquí más codiciada del mundo.

Miles de personas han llegado a la cima a través de la cresta sureste de Nepal, pero solo un puñado lo ha hecho por esta difícil ruta, y nadie ha logrado bajar esquiando. Morrison y Nelson, ya conocidos por sus extraordinarias hazañas en las montañas, lo arriesgaron todo en este desalentador desafío.

La carrera de ambos está marcada por hitos históricos, incluido el primer descenso en esquí del Lhotse Couloir, de más de 2.100 metros verticales. Como miembro del equipo global de atletas de The North Face, Jim ha trabajado estrechamente con la marca durante más de una década, desarrollando y probando equipos técnicos en algunos de los entornos alpinos más exigentes del mundo, contribuyendo con su experiencia de campo al desarrollo de material diseñado para actividades técnicas de montaña a gran altitud.

La película continúa además una relación de larga duración entre The North Face y los propios cineastas. Jimmy Chin, ex escalador profesional y miembro del equipo de atletas de la marca desde hace años, ha documentado a lo largo de su carrera expediciones y a los atletas que las protagonizan. Junto a Vasarhelyi, ha contado algunas de las historias definitorias de la exploración moderna a través de películas como "Meru" y "Free Solo". Su último trabajo traslada esa mirada a la historia de Morrison y Nelson, ofreciendo un relato íntimo sobre la ambición, la complicidad y los riesgos detrás de uno de los grandes desafíos del esquí de montaña.

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"Everest: The Other Side" está dirigida y producida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, junto a Shannon Dill, Anna Barnes, Bob Eisenhardt y Janet Yang como productores. La película está editada por Bob Eisenhardt, ACE, y Simona Ferrari, con Clair Popkin, Jimmy Chin y Christopher Murphy como directores de fotografía.