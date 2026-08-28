Eva Longoria (51 años), actriz: "Me levanto y entreno a las cinco de la mañana con mi entrenador, lo hago seis días a la semana"

Eva Longoria (Texas, 1975) tiene una amplia trayectoria en la industria cinematográfica. La actriz estadounidense de origen mexicano es conocida por haber interpretado el personaje de Gabrielle Solís en 'Mujeres Desesperadas'. No obstante, ha participado en múltiples películas y series de televisión.

En su juventud, la intérprete fue rechazada en una agencia de modelos por su baja estatura. De formación educativa, estudió un Bachelor of Science en Kinesiología en la Texas A&M University-Kingsville. Mientras estudiaba, ganó el título de Miss Corpus Christi en 1998.

Eva Longoria en La Pedrera de Barcelona. / .

Al terminar sus estudios, se trasladó a Los Ángeles. La actriz consiguió sus primeros papeles como invitada en series de televisión (Beverly Hills, 90210 y Hospital General). Más tarde, formó parte del reparto de 'The Young and the Restless' hasta 2003.

No obstante, fue un año después cuando saltó a la fama. En 2004, Longoria firmó un contrato para aparecer en 'Mujeres Desesperadas'. La serie fue un éxito de audiencia y se ha mantenido en emisión durante 8 años. Por su trabajo, la actriz fue nominada a los premios Globos de Oro.

Desde entonces, Eva Longoria ha producido numerosas películas y programas de televisión. De hecho, hizo su debut como directora de cine con la película Flamin' Hot en 2023. Actualmente, la cineasta sigue relacionada con varias producciones de cine y televisión, como intérprete y como empresaria.

Eva Longoria, en Santiago de Compostela / Xoán Álvarez

A sus 51 años, Longoria sigue una rutina de entrenamiento para estar en plena forma. En una entrevista para 'Good Housekeeping', explicó que "me levanto y entreno a las cinco de la mañana con mi entrenador. Lo hago seis días a la semana, todas las semanas".

Fuera de lo estético, la productora reconoce que necesita entrenar para cuidar su bienestar físico, pero también mental: "Mis entrenamientos son realmente mi forma de meditación. Es mi hora terapéutica. Antes pensaba: '¡Quiero abdominales!', peor ahora lo necesito para tener claridad mental".

Según relata, su plan de entrenamiento se centra en mejorar su fuerza y desarrollar la masa muscular: "Hacemos entrenamiento de fuerza con pesas. Pesos elevados, muy, muy elevados. Después de los 50 tenemos que hacer ejercicios de resistencia, así que no es fácil".

Aunque el cardio no ha desaparecido de sus sesiones, Longoria explica que ha pasado a un segundo plano: "Hoy en día casi nunca hago cardio, salvo cuando salto. Utilizo un minitrampolín y es muy divertido, pero solo lo hago una o dos veces por semana. El resto de la semana entreno con pesos elevados".