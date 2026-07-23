EutichesBook Alcañiz 2026 presenta su edición más ambiciosa con una nueva ruta On Road y un recorrido Off Road renovado en un 80 %

La cuenta atrás para EutichesBook Alcañiz 2026 ya ha comenzado. Del 16 al 18 de octubre, Technopark-MotorLand Aragón volverá a reunir a motoristas de toda España en un evento centrado en la navegación, la aventura y el descubrimiento de nuevos recorridos.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, EutichesBook incorpora este año importantes novedades con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa tanto a los aficionados al off-road como a quienes prefieren disfrutar de la carretera.

Nace EutichesBook On Road

Por primera vez, EutichesBook contará con una modalidad exclusiva de carretera, diseñada para motoristas que disfrutan enlazando curvas y descubriendo nuevos paisajes sobre el asfalto. Con salida desde Technopark-MotorLand Aragón, la ruta recorrerá carreteras de las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara. El itinerario combinará puertos de montaña, entornos naturales y tramos seleccionados para disfrutar de la conducción y la navegación mediante roadbook.

Esta nueva modalidad traslada el ADN de EutichesBook a la carretera: aventura, navegación y recorridos diseñados para descubrir el territorio desde una perspectiva diferente. Un recorrido Off Road renovado en un 80 % La modalidad Off Road también llegará con importantes novedades. En esta 7ª edición, el 80 % del recorrido será inédito, fruto de meses de exploración y preparación por parte del equipo de EutichesBook.

Los participantes descubrirán nuevos caminos, pistas y paisajes de la provincia de Teruel, un territorio especialmente valorado por los aficionados a la moto trail por la variedad de sus terrenos, la calidad de sus pistas y la baja masificación de sus rutas.

El nuevo itinerario mantendrá la navegación mediante roadbook, el nivel técnico y la esencia aventurera que caracterizan a EutichesBook.

Sorteo de un casco Leatt entre los participantes. Como parte de las novedades de esta edición, la organización sorteará un casco Leatt entre todas las personas inscritas en EutichesBook Alcañiz 2026. Esta colaboración refuerza el compromiso del evento con el equipamiento y la protección de los motoristas, además de añadir un incentivo a una edición que se presenta como una de las más completas de su trayectoria.

Technopark-MotorLand Aragón, epicentro del evento Technopark-MotorLand, en Alcañiz, volverá a albergar la base de EutichesBook durante todo el fin de semana. Sus instalaciones ofrecerán a los participantes los servicios necesarios para la salida, la llegada y el desarrollo de las diferentes actividades del evento.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar el aforo disponible.

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Más información e inscripciones: https://eutiches.com/pages/eutichesbook-offroad