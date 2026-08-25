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TRAIL
ETC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur
La ETC del UTMB Mont-Blanc tiene un recorrido de 15 kilómetros, 1.200 metros positivos y una amplia representación española
Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras
Courmayeur vuelve a convertirse en uno de los epicentros del UTMB Mont-Blanc 2026 con la disputa de la ETC, una carrera corta, rápida y muy exigente que arrancó hoy a las 14:00. Síguela en directo con SPORT.
LA SUCHE: KM 6,5, EL PUNTO MÁS ALTO ANTES DEL GIRO
La Suche se sitúa en el kilómetro 6,5 de los 15 totales, a 1.818 metros de altitud, con 827 de los 1.200 metros de desnivel positivo de toda la carrera ya acumulados en ese punto. Es, con diferencia, el tramo más exigente del recorrido, sin acceso rodado ni asistencia.
LOS FAVORITOS, CAMINO DE LA SUCHE
Los corredores llevan ya casi 40 minutos de carrera en dirección al único control de paso de la ETC, La Suche, donde se espera la llegada de los primeros hacia las 14:38. Lukas Ehrle, Jan Torrella, Joey Hadorn y Cesare Maestri pelean por la cabeza masculina, mientras Madalina Florea y Claudia Corral lideran el grupo femenino. Aún sin datos oficiales de paso, pendientes del primer corte real de la carrera.
¡ARRANCA LA ETC EN COURMAYEUR!
Disparo de salida a las 14:00 en punto desde Courmayeur. Lukas Ehrle, Jan Torrella, Madalina Florea y Claudia Corral encabezan un pelotón con amplia representación española, tanto en el top-25 masculino como en el femenino. Por delante, 15 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, la carrera más dura de la semana por metro recorrido. Arranca el directo.
TODO LISTO EN COURMAYEUR
Los corredores ya se concentran en la línea de salida de Courmayeur. Dos minutos para el disparo de salida de la ETC 2026, la carrera que abre la jornada de martes de la semana UTMB, tras la salida de la YCC esta misma mañana. Sigue aquí el directo minuto a minuto.
RATIO DE DESNIVEL, LA MÁS DURA DE LA SEMANA
Con 80 metros de desnivel por cada kilómetro recorrido, la ETC es la prueba más exigente de todo el programa por metro, por delante incluso de la TDS (62,8 m/km). Sus 15 kilómetros equivalen, en esfuerzo percibido, a mucho más. Los corredores tendrán un máximo de 4 horas y 30 minutos para completarla.
LA ETC, PRUEBA EXITOSA PARA ESPAÑA
La ETC es la carrera con más historia española de toda la semana. Jan Margarit ganó la primera edición, en 2022, y Alain Santamaría se impuso el año pasado en 1:21:07. Si algún español repite triunfo hoy, España firmaría tres victorias en solo cinco ediciones, un porcentaje que ninguna otra selección puede igualar en el resto del programa UTMB.
MADALINA FLOREA, LA GRAN FAVORITA
En categoría femenina manda Madalina Florea, con 819 de índice, tras ganar este verano el Pitz Alpine Glacier Trail como líder de las UTMB World Series. España coloca hasta diez corredoras entre las favoritas: Claudia Corral encabeza el grupo, seguida de Emma Méndez, Carrodilla Cabestre, Gabriela Lasalle y Dalia Alonso, entre otras. Ninguna otra selección tiene tanta profundidad en esta carrera.
LUKAS EHRLE, EL FAVORITO ALEMÁN
Lukas Ehrle lidera la lista de favoritos masculinos con un índice UTMB de 929. Le siguen Joey Hadorn, Cesare Maestri y Taylor Stack. El mejor español es Jan Torrella, quinto favorito absoluto con 920 puntos, que llega de firmar un top-10 en el Pitz Alpine Glacier Trail este verano. España coloca hasta seis nombres más en el top-25: Marcos Villamuera, Lluís Puigvert, Ibai Larrea, Tu Net Puig, Oriol Cardona y Gontzal Murgoitio.
FALTAN 30 MINUTOS PARA LA ETC
La Experience Trail Courmayeur, 15 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, saldrá a las 14:00 desde Courmayeur con meta en el Parco Bollino. Es la carrera más corta de la semana UTMB, pero también, kilómetro a kilómetro, la más dura de las siete pruebas del programa. Buen tiempo en el valle: en torno a 21°C, con posibilidad de tormenta a última hora de la tarde, ya con la carrera en marcha.
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