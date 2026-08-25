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ETC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur

La ETC del UTMB Mont-Blanc tiene un recorrido de 15 kilómetros, 1.200 metros positivos y una amplia representación española

Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras

Jan Torrella está viviendo un gran 2026

Jan Torrella está viviendo un gran 2026 / UTMB

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Courmayeur vuelve a convertirse en uno de los epicentros del UTMB Mont-Blanc 2026 con la disputa de la ETC, una carrera corta, rápida y muy exigente que arrancó hoy a las 14:00. Síguela en directo con SPORT.

El recorrido de la ETC en 2026

El recorrido de la ETC en 2026 / UTMB

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