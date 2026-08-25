ETC del UTMB 2026, en directo: tiempos, clasificación y resultados de los españoles en Courmayeur

FALTAN 30 MINUTOS PARA LA ETC

La Experience Trail Courmayeur, 15 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, saldrá a las 14:00 desde Courmayeur con meta en el Parco Bollino. Es la carrera más corta de la semana UTMB, pero también, kilómetro a kilómetro, la más dura de las siete pruebas del programa. Buen tiempo en el valle: en torno a 21°C, con posibilidad de tormenta a última hora de la tarde, ya con la carrera en marcha.