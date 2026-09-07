Los estudios lo confirman: si quieres marcar abdominales, basta con que practiques este ejercicio durante dos minutos al día

Marcar abdominales: esa tarea que muchos persiguen acudiendo al gimnasio a diario se puede completar a través de una técnica que podemos ejecutar durante un par de minutos al día. O, al menos, eso es lo que dicen los estudios más recientes al respecto cuyos resultados son bastante esperanzadores.

Hablamos, concretamente, de la plancha. Un ejercicio que busca ejercer tensión en la zona abdominal con el objetivo de ganar fuerza y reducir el índice de grasa localizado en la misma con tal de definirla. Lo bueno es que se puede hacer en cualquier parte pero, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta para ejecutar una plancha de forma óptima?

Una mujer haciendo planchas / Imagen de archivo

Estas son las claves para hacer una plancha de forma eficaz

Un reciente estudio llevado a cabo por el grupo 'Cleveland Clinic' sostiene que lo más importante es hacer las planchas tomando consciencia de qué grupos musculares se activan exactamente durante la misma. Sobre todo, porque estos van más allá de los que se encuentran situados en la zona abdominal.

En este sentido, hay que aclarar que la plancha es un ejercicio ideal para tonificar también piernas, glúteos y brazos, además de mejorar la fuerza de nuestro core; un área del cuerpo esencial a la hora de evitar posibles lesiones de espalda de cara al futuro al llevar a cabo ciertos actos cotidianos como, por ejemplo, levantar peso.

Para que las planchas sean verdaderamente eficaces, la experta Katie Lawton, especialista en fisiología humana, comparte varias pautas a tener en cuenta; comenzando por mantener la espalda recta en todo momento durante el ejercicio.

Eso es esencial de cara a alinearla con los glúteos, lo cual permitirá que contraigamos el core de forma más eficaz y continua durante toda la plancha. Además, la experta aconseja mantener también los codos por debajo de los hombros para focalizar todo el esfuerzo en la zona abdominal.

Pero, ¿durante cuánto tiempo debemos hacer plancha para empezar a notar beneficios en la zona abdominal? Según la investigación, basta con que la practiquemos durante unos dos minutos al día. Eso sí, en el estudio se recalca la importancia de ser constante para poder observar cambios reales a largo plazo.

La plancha abdominal es un ejercicio muy completo y exigente. / Imagen de archivo

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto no será suficiente para reducir la grasa abdominal a niveles óptimos, dado que los expertos aconsejan combinar este tipo de ejercicios con otros de carácter aeróbico. Algo que, además, nos permitirá construir hábitos más saludables a futuro.

Y es que hay miles de investigaciones cuyos resultados han probado la eficacia de las planchas combinadas con cardio como agentes reductores de la grasa abdominal. Además hay que tener en cuenta que estas últimas tienen otra ventaja adicional: se pueden practicar en cualquier sitio.

Basta con que dispongamos de una esterilla para llevar a cabo la postura correcta descrita más arriba a la hora de hacer una plancha; siendo un punto a favor para aquellos que no quieran dar el salto a acudir al gimnasio a entrenar de manera diaria.