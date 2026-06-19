Los entrenadores coinciden: "Un músculo pequeño y olvidado puede aumentar el metabolismo oxidativo de glucosa y grasa durante horas”

Un grupo de investigadores de la Universidad de Houston (Estados Unidos) ha identificado que el sóleo, un músculo que representa apenas el 1% del peso corporal y que se encuentra en la parte baja de la pantorrilla, puede contribuir en gran medida a mejorar la salud metabólica del resto del cuerpo cuando se activa correctamente.

Esta conclusión es respaldada por el nutricionista y entrenador Ismael Galancho, quien explica que cuando el sóleo se activa de forma específica, puede aumentar su metabolismo oxidativo durante horas sin fatigarse. ¿Eso qué quiere decir exactamente y por qué es importante?

Qué es el metabolismo oxidativo

El metabolismo oxidativo es el proceso mediante el cual se utiliza el oxígeno para quemar metabolitos como la glucosa o las grasas en sangre. Este proceso depende, en parte, de las necesidades energéticas inmediatas del músculo cuando está trabajando.

Este estudio observó que el sóleo puede aumentar su metabolismo oxidativo durante horas sin fatigarse cuando se activa de forma específica, incluso en personas no entrenadas. Lo llamativo no es solo eso, sino que al hacerlo mejoró de forma notable el control de la glucosa y los triglicéridos en sangre después de comer.

Músculo sóleo / Libre

Por qué es importante

Pasamos muchas horas sentados con los músculos prácticamente inactivos, y en ese contexto el metabolismo cae a mínimos aunque tengas mucha masa muscular. Activar de forma continua pequeñas cantidades de tejido muscular muy oxidativo puede tener efectos sistémicos relevantes, incluso sin un gasto energético enorme.

Esto no significa que mover el pie sentado sustituya al entrenamiento de fuerza o al cardio, ni que exista una especie de truco metabólico milagroso. Significa que si eres de los que entrenas pero apenas haces actividad física o tu número de pasos diarios es bajo, estrategias como mover las pantorrillas mientras estás sentado pueden tener efectos metabólicos importantes incluso sin un gran gasto energético.

Cómo activar el sóleo correctamente

La dinámica no puede ser más sencilla. Sentado con los pies apoyados en el suelo y los músculos relajados, eleva el talón mientras dejas inmóvil la parte delantera del pie. Cuando el talón alcanza la parte superior de su amplitud de movimiento, suelta despacio para bajar.