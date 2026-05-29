Un estudio lo confirma: este entrenamiento de 10 minutos equivale a media hora de cardio

No hay atajos cuando hablamos de salud. Más allá de promesas rápidas o soluciones que parecen demasiado buenas para ser verdad, el bienestar se construye desde la constancia y el cuidado diario.

Por eso, los especialistas suelen insistir en una combinación que nunca falla: mantener una alimentación equilibrada, descansar adecuadamente y apostar por la actividad física adaptada a cada persona.

El ejercicio clave que todo el mundo recomienda

Por eso, los entrenamientos HIIT se han convertido en una de las fórmulas favoritas para quienes buscan aprovechar al máximo el tiempo sin renunciar a un ejercicio exigente. Rutinas cortas, intensas y dinámicas en las que incluso un movimiento tan simple como saltar a la comba puede marcar la diferencia.

Y es que apenas 10 minutos de salto continuo pueden ofrecer beneficios comparables a sesiones de cardio mucho más largas. No solo supone un reto para la resistencia cardiovascular, sino que también pone en marcha gran parte del cuerpo, con un trabajo directo sobre piernas, glúteos, abdomen y brazos.

A ello se suma una mejora notable de la coordinación y el equilibrio, además de un elevado gasto energético. Saltar a la comba no solo sirve para mejorar la resistencia o acelerar el ritmo cardíaco. También es un ejercicio que puede seguir aportando beneficios incluso cuando ya has terminado de entrenar.

Hombre saltando a la comba / SPORT

Al tratarse de una actividad de alta intensidad, favorece el conocido efecto EPOC o afterburn effect, un proceso por el que el cuerpo continúa consumiendo energía y quemando calorías durante el periodo de recuperación.

Pero sus beneficios van más allá del aspecto físico más evidente. La comba ayuda a fortalecer huesos, tendones y ligamentos, algo especialmente interesante para cuidar el sistema musculoesquelético y reducir el riesgo de problemas como la pérdida de densidad ósea con el paso del tiempo.

Además, exige coordinación, equilibrio y sincronización entre mente y cuerpo, habilidades que terminan teniendo un impacto positivo también en la vida diaria.