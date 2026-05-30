Estos son los ejercicios de fuerza que más recomiendan los expertos para mantenerse activo después de los 60 años

Mantenerse activo es importante a cualquier edad, pero a partir de los 60 años cobra todavía más relevancia. La actividad física no solo ayuda a conservar la movilidad y la autonomía en el día a día, sino que también contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a prevenir lesiones.

Pese a ello, todavía existe la idea equivocada de que los ejercicios de fuerza no son recomendables en esta etapa de la vida. La realidad es muy distinta: realizados de forma adecuada y adaptados a cada persona, pueden convertirse en grandes aliados para fortalecer músculos y articulaciones, mejorar el equilibrio y afrontar el paso del tiempo con una mejor calidad de vida.

Los mejores ejercicios de fuerza después de los 60 años

La clave no está en entrenar todos los días, sino en encontrar un ritmo que permita al cuerpo fortalecerse sin castigarlo. En personas mayores de 60 años, los especialistas suelen recomendar entre dos y tres sesiones de fuerza semanales, dejando siempre tiempo de descanso entre ellas para favorecer la recuperación muscular y reducir el riesgo de lesiones.

Las sesiones no necesitan ser largas para resultar efectivas. Con entrenamientos de entre 30 y 45 minutos es posible trabajar de forma equilibrada distintas zonas del cuerpo, siempre priorizando la calidad del movimiento sobre la intensidad.

Antes de empezar, conviene dedicar unos minutos a preparar el cuerpo con ejercicios sencillos: caminar, movilizar hombros y caderas o realizar movimientos articulares suaves puede marcar la diferencia.

Una mujer realizando ejercicios de fuerza / SPORT

A partir de ahí, se pueden incorporar ejercicios adaptados como sentadillas, flexiones apoyadas en la pared, elevaciones de talones o trabajo con bandas elásticas, buscando fortalecer piernas, brazos y espalda de forma progresiva.

El avance debe ser gradual, ajustando el número de repeticiones y la dificultad según las capacidades de cada persona. Y hay una norma que nunca debería ignorarse: si aparece dolor o una sensación de malestar fuera de lo habitual, lo prudente es detener la actividad y consultar con un profesional si las molestias continúan.

Al final, el objetivo no es exigirle más al cuerpo, sino cuidarlo y mantenerlo activo de manera segura y sostenible.