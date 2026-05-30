Un estudio lo confirma: hacer ejercicio de fuerza es más importante que caminar a partir de los 60 años

Caminar es una actividad muy beneficiosa después de los 60 años, pero la realidad es que varios estudios apuntan a que el entrenamiento de fuerza puede tener un impacto más contundente en la salud y longevidad de cualquier persona.

La Universidad de Buffalo ha presentado ahora una investigación analizando a más de 5.000 mujeres en un rango de edad de entre 63 y 99 años. Los hallazgos son de una relación muy clara entre una mayor fuerza muscular y un menor riesgo de muerte por cualquier causa.

Un detalle clave en el estudio fue que los expertos observaron que aquellas mujeres con mayor fuerza de agarre, y que por lo tanto lo tenían más fácil para levantarse de una silla, contaban con una proyección de mejor salud a largo plazo.

El entrenamiento de fuerza a partir de los 60 años se vuelve especialmente necesario para combatir la sarcopenia, es decir, la pérdida progresiva de musculatura que se encuentra directamente vinculada al envejecimiento de la persona.

Pero mantener la musculatura no es simplemente una cuestión de mejor movilidad. Sus efectos también se notan a la hora de controlar el azúcar en sangre o conservar la autonomía física, así como ayudar a controlar procesos inflamatorios.

Una mujer realizando ejercicios de fuerza / sport

Con esto en mente, los expertos no sugieren dejar de lado los paseos ya que caminar sigue siendo una actividad beneficiosa. Sin embargo, no debería ser el único ejercicio que se realice por cómo de importante es cuidar la musculatura para el adecuado funcionamiento del organismo.

El equilibrio perfecto se encuentra en complementar los paseos con ejercicios básicos de fuerza; trabajar con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal mediante ejercicios como sentadillas puede tener un impacto muy notable.

En definitiva, si te gusta pasear y te hace bien, no debes dejarlo de lado por muchos años que cumplas. Eso sí, ten en cuenta que nada va a cuidar tu cuerpo tanto como iniciar una rutina que proteja tus músculos.