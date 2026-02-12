Estudian a Juan López, atleta de 82 años, por tener un cuerpo 'treintañero': "El truco no es solo la genética"

Hacer mucho deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Con el paso de los años, es inevitable que las personas vayan envejeciendo. Hay algunas que lo hacen de manera progresiva y no se nota tanto el cambio; y otras, que de golpe se le echan los años encima y parecen mucho más mayor de lo que son.

El caso de Juan López, es fascinante. A sus 82 años, entrena diariamente, gana maratones y bate récords.Mantiene un 77% de su masa muscular, algo solo propio de una persona de 30 años. Inédito.

Algunas universidades han empezado a estudiar su caso para encontrar una explicación. Sin embargo, Juan López parece tenerlo claro. El truco es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", asegura.

La clave de un buen físico: el 'running'

Juan descubrió el running a los 66 años, una edad en la que muchos piensan en bajar el ritmo, no en empezar de cero. Lo que comenzó como una simple forma de mantenerse activo terminó convirtiéndose en una pasión que le dio equilibrio, constancia y un nuevo propósito personal. Correr pasó a ser su refugio diario y un reto constante consigo mismo, más allá de cualquier competición externa.

Con el paso de los años, su dedicación dio frutos extraordinarios. En 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y, un año después, logró batir el récord mundial de los 50 kilómetros. Sus marcas sorprenden incluso a corredores mucho más jóvenes y han hecho que su nombre destaque dentro del atletismo veterano internacional.

A sus 82 años, diversos estudios universitarios señalan que su estado físico se asemeja al de una persona de alrededor de 30. Conserva un porcentaje de masa muscular excepcional y una capacidad cardiovascular poco común a su edad, lo que ha despertado el interés de investigadores que buscan comprender cómo el ejercicio constante y ciertos hábitos pueden ralentizar el envejecimiento biológico.

Mucho entrenamiento y una buena alimentación

Juan atribuye su vitalidad a una combinación de genética, entrenamiento regular y una alimentación consciente. Sin embargo, su mayor motivación no es deportiva ni científica, sino personal: mantenerse fuerte y saludable para poder seguir cuidando de su mujer durante muchos años. Su historia demuestra que nunca es tarde para cambiar de hábitos y que el deporte puede transformar la vida a cualquier edad.

Noticias relacionadas

Su rutina diaria incluye sesiones de entrenamiento constantes que combina con una alimentación consciente y saludable, elementos que considera fundamentales para conservar su vitalidad.