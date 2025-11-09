Se estrena Life’s Ice, el testimonio de la expedición ártica en bicicletas náuticas de Miguel Ángel Tobías

La película, dirigida y producida por Miguel Ángel Tobías y protagonizada por el propio Tobías junto a Albert Bosch, David Espallargas y Pepe Ivars, documenta una circunnavegación del sur de Groenlandia a bordo de Sea Bikes (bicicletas náuticas): 265 kilómetros en algo más de una semana, entre fiordos, ríos helados y mares de icebergs.

El pulso de la aventura es puro: sin apoyo externo ni asistencia tecnológica, el equipo asumió condiciones extremas, cocinó comida liofilizada sobre la marcha, acampó cuando el terreno lo permitió y portó a hombros casi 200 kilos de material cada vez que la orografía lo exigió. El resultado es un diario de supervivencia que, a la vez, denuncia cómo el calentamiento global está transformando los paisajes de Groenlandia a un ritmo alarmante.

Life’s Ice subraya datos que duelen: los estudios citados en el filme apuntan a que el grosor de la capa de hielo en la costa disminuye unos 6 centímetros por año y que Groenlandia ha perdido suficiente hielo en 50 años como para elevar 1,27 centímetros el nivel del mar, una tendencia acelerada por las olas de calor.

Tras su estreno presencial en SUNCINE, el documental está disponible en la sede online del festival, en CaixaForum+, del 9 al 23 de noviembre, ampliando el acceso a esta crónica visual de la fragilidad —y la belleza— del Ártico.

La expedición y la película cuentan con el apoyo de Pivotal como patrocinador principal, junto a Schiller Bikes, Shackleton, Powerbar, Urkabia, Sea To Summit Spain, Tifosi Optics Spain y Revolution Fitness; colaboran TwoNav, RaceTracker y Once In Your Life Adventures, firmas vinculadas a la innovación, la aventura y la sostenibilidad.

Tobías compagina este estreno con la fase de montaje de Atlántico: Navegantes del Alma, además de los recientes lanzamientos de RESURGIR (28 de octubre) y la coproducción de la ficción Honeymoon (enero de 2024). En su filmografía destacan también Españoles por el mundo, Gurba, la condenaMe llamo Gennet y El Camino Interior.

