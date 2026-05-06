Estrella Damm Celebra 150 años con una carrera nocturna en el Prat de Llobregat

150 años no se cumplen cada día. Por ello, Estrella Damm sigue sumando nuevas fechas a la celebración de su aniversario con la ‘Cursa dels 150 Anys’, una propuesta que pone en valor su vinculación histórica con el deporte. La carrera nocturna, con salida y llegada en la Granja de La Ricarda (El Prat de Llobregat), atravesará las instalaciones de la Fábrica de Estrella Damm del Prat de Llobregat y culminará con una butifarrada popular, un concierto sorpresa y una sesión de DJ.

La ‘Cursa dels 150 Anys’ comenzará a las 20.30 h y ofrecerá un recorrido circular de 5 km por varios lugares emblemáticos de El Prat de Llobregat, donde se encuentra la fábrica de Estrella Damm. Así, las personas participantes tendrán una oportunidad excepcional de correr por las instalaciones de la fábrica de cerveza —una de las más modernas de Europa y desde la que se exporta Estrella Damm a más de 130 países— y descubrir sus espacios desde una perspectiva inédita.

Pero la experiencia no terminará al cruzar la línea de meta. Tras la carrera, La Ricarda se convertirá en el punto de encuentro de los participantes para compartir una butifarrada

popular y disfrutar de un concierto sorpresa y una sesión de DJ, cerrando el evento con una gran celebración al aire libre.

Todas aquellas personas que quieran inscribirse pueden hacerlo a través de la web cursa150.estrelladamm.com. Las inscripciones, abiertas hasta el 4 de junio, incluyen control de tiempo con chip, avituallamiento líquido y sólido, servicio de guardarropa, asistencia médica y una camiseta técnica conmemorativa de los 150 años.

La celebración de los 150 años de Estrella Damm

Para conmemorar su 150.º aniversario, Estrella Damm ha desplegado un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año que llegará a distintas localidades del territorio. El próximo 16 de mayo, el Parc del Fòrum se convertirá en el escenario de la Fiesta de los 150 años de Estrella Damm, un gran evento musical que contará con las actuaciones de Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà y Maria Jaume.

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Además, se ha programado un ciclo de conciertos único en salas emblemáticas de Cataluña, Baleares, Castellón y Andorra, que ofrecerá una programación diversa, con artistas emergentes y consolidados, con cerca de 50 conciertos entre los meses de septiembre y octubre