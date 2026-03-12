Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityCuadro ChampionsReal Madrid vuelta ChampionsAlcarazVíctor FontResumen Madrid CityBodo GlimtPSG - ChelseaLeverkusen - ArsenalElecciones BarcelonaClasificación París-NizaEtapa 5 París-NizaAston MartinHonda Aston MartinJuan AyusoEric GarcíaMetropolitano céspedRivales Barça ChampionsMbappé Ester ExpósitoClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 4 Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Boris BeckerRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Estrategia para correr la Maratón de Barcelona: así debes afrontar los 42 km

El circuito rápido de la Maratón de Barcelona invita a buscar marca personal, pero la clave está en gestionar bien el esfuerzo desde la salida en Passeig de Gràcia hasta la meta bajo el icónico Arc de Triomf. SportyHangover analiza cómo dividir la carrera para rendir al máximo

La Maratón de Barcelona puede convertirse en el escenario perfecto para cruzar la meta con una nueva marca personal

La Maratón de Barcelona puede convertirse en el escenario perfecto para cruzar la meta con una nueva marca personal

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Cada mes de marzo, Barcelona se convierte en uno de los grandes escenarios del running europeo. La Maratón ofrece un recorrido rápido, céntrico y monumental, con apenas 134 metros de desnivel positivo, ideal para quienes buscan mejorar su marca personal en los 42,195 kilómetros. Sin embargo, incluso en un circuito favorable, la estrategia es clave: el maratón se gana con paciencia en la primera mitad y valentía en los kilómetros finales. Los especialistas de SportyHangover recomiendan dividir la prueba en cuatro tramos estratégicos para gestionar mejor el esfuerzo.

Estrategia de carrera by Sportyhangover: cómo dividir los 42 km

  • Km 0 al 10: controlar la euforia inicial

La salida en Passeig de Gràcia es rápida y ligeramente descendente, algo que puede empujar a muchos corredores a empezar demasiado rápido. El objetivo debe ser encontrar el ritmo de crucero sin gastar energía extra, especialmente en la larga recta de casi cinco kilómetros por Carrer de València. Aquí no se gana la carrera, pero sí se puede perder si se sale demasiado fuerte.

  • Km 10 al 21: regular en los falsos llanos

En este tramo aparecen algunos de los puntos más exigentes del circuito, especialmente en la zona de la Sagrada Familia y la Meridiana. Son subidas suaves y falsos llanos donde el ritmo puede caer ligeramente. No hay que alarmarse: lo importante es mantener el control del esfuerzo y pasar la media maratón con buenas sensaciones.

  • Km 21 al 35: el momento clave de la carrera

La carrera entra en su fase decisiva al llegar al litoral y al tramo de Diagonal Mar. Aquí el viento puede jugar un papel importante, por lo que correr en grupo puede ayudar a ahorrar energía. El bucle de la Avinguda Diagonal entre los kilómetros 31 y 35 exige fortaleza mental y una correcta estrategia de hidratación y geles, fundamentales para evitar el temido “muro”.

  • Km 35 al 42: el empuje final hacia el Arc de Triomf

A partir del kilómetro 35 llega el momento de la verdad. El recorrido vuelve al centro de la ciudad y el apoyo del público aumenta a medida que se acerca la meta. Tras pasar por Carrer de Marina y Ronda de Sant Pere, los corredores afrontan la recta final hacia el Arc de Triomf. Si quedan fuerzas, es el momento de vaciar el depósito y disfrutar del último sprint.

Tres consejos clave para el día de la carrera

Desde SportyHangover destacan tres aspectos fundamentales para completar la maratón con garantías:

  • Hidratación constante: beber y tomar energía cada 7,5–10 kilómetros para evitar la deshidratación.
  • Anticipar el “muro”: en Barcelona suele aparecer alrededor del km 33, especialmente en el tramo de la Diagonal.
  • Visualizar la meta: pensar en la llegada bajo el Arc de Triomf puede ser un gran impulso en los momentos más duros.

Noticias relacionadas

Con una buena estrategia y controlando el ritmo desde el inicio, el circuito de la Maratón de Barcelona puede convertirse en el escenario perfecto para cruzar la meta con una nueva marca personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL