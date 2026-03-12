Estrategia para correr la Maratón de Barcelona: así debes afrontar los 42 km
El circuito rápido de la Maratón de Barcelona invita a buscar marca personal, pero la clave está en gestionar bien el esfuerzo desde la salida en Passeig de Gràcia hasta la meta bajo el icónico Arc de Triomf. SportyHangover analiza cómo dividir la carrera para rendir al máximo
Cada mes de marzo, Barcelona se convierte en uno de los grandes escenarios del running europeo. La Maratón ofrece un recorrido rápido, céntrico y monumental, con apenas 134 metros de desnivel positivo, ideal para quienes buscan mejorar su marca personal en los 42,195 kilómetros. Sin embargo, incluso en un circuito favorable, la estrategia es clave: el maratón se gana con paciencia en la primera mitad y valentía en los kilómetros finales. Los especialistas de SportyHangover recomiendan dividir la prueba en cuatro tramos estratégicos para gestionar mejor el esfuerzo.
Estrategia de carrera by Sportyhangover: cómo dividir los 42 km
- Km 0 al 10: controlar la euforia inicial
La salida en Passeig de Gràcia es rápida y ligeramente descendente, algo que puede empujar a muchos corredores a empezar demasiado rápido. El objetivo debe ser encontrar el ritmo de crucero sin gastar energía extra, especialmente en la larga recta de casi cinco kilómetros por Carrer de València. Aquí no se gana la carrera, pero sí se puede perder si se sale demasiado fuerte.
- Km 10 al 21: regular en los falsos llanos
En este tramo aparecen algunos de los puntos más exigentes del circuito, especialmente en la zona de la Sagrada Familia y la Meridiana. Son subidas suaves y falsos llanos donde el ritmo puede caer ligeramente. No hay que alarmarse: lo importante es mantener el control del esfuerzo y pasar la media maratón con buenas sensaciones.
- Km 21 al 35: el momento clave de la carrera
La carrera entra en su fase decisiva al llegar al litoral y al tramo de Diagonal Mar. Aquí el viento puede jugar un papel importante, por lo que correr en grupo puede ayudar a ahorrar energía. El bucle de la Avinguda Diagonal entre los kilómetros 31 y 35 exige fortaleza mental y una correcta estrategia de hidratación y geles, fundamentales para evitar el temido “muro”.
- Km 35 al 42: el empuje final hacia el Arc de Triomf
A partir del kilómetro 35 llega el momento de la verdad. El recorrido vuelve al centro de la ciudad y el apoyo del público aumenta a medida que se acerca la meta. Tras pasar por Carrer de Marina y Ronda de Sant Pere, los corredores afrontan la recta final hacia el Arc de Triomf. Si quedan fuerzas, es el momento de vaciar el depósito y disfrutar del último sprint.
Tres consejos clave para el día de la carrera
Desde SportyHangover destacan tres aspectos fundamentales para completar la maratón con garantías:
- Hidratación constante: beber y tomar energía cada 7,5–10 kilómetros para evitar la deshidratación.
- Anticipar el “muro”: en Barcelona suele aparecer alrededor del km 33, especialmente en el tramo de la Diagonal.
- Visualizar la meta: pensar en la llegada bajo el Arc de Triomf puede ser un gran impulso en los momentos más duros.
Con una buena estrategia y controlando el ritmo desde el inicio, el circuito de la Maratón de Barcelona puede convertirse en el escenario perfecto para cruzar la meta con una nueva marca personal.
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas
- Real Madrid - Manchester City: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League
- Buenas noticias con Eric Garcia