Estrategia para correr la Maratón de Barcelona: así debes afrontar los 42 km

Km 0 al 10: controlar la euforia inicial

La salida en Passeig de Gràcia es rápida y ligeramente descendente, algo que puede empujar a muchos corredores a empezar demasiado rápido. El objetivo debe ser encontrar el ritmo de crucero sin gastar energía extra, especialmente en la larga recta de casi cinco kilómetros por Carrer de València. Aquí no se gana la carrera, pero sí se puede perder si se sale demasiado fuerte.

Km 10 al 21: regular en los falsos llanos

En este tramo aparecen algunos de los puntos más exigentes del circuito, especialmente en la zona de la Sagrada Familia y la Meridiana. Son subidas suaves y falsos llanos donde el ritmo puede caer ligeramente. No hay que alarmarse: lo importante es mantener el control del esfuerzo y pasar la media maratón con buenas sensaciones.

Km 21 al 35: el momento clave de la carrera

La carrera entra en su fase decisiva al llegar al litoral y al tramo de Diagonal Mar. Aquí el viento puede jugar un papel importante, por lo que correr en grupo puede ayudar a ahorrar energía. El bucle de la Avinguda Diagonal entre los kilómetros 31 y 35 exige fortaleza mental y una correcta estrategia de hidratación y geles, fundamentales para evitar el temido “muro”.

Km 35 al 42: el empuje final hacia el Arc de Triomf

A partir del kilómetro 35 llega el momento de la verdad. El recorrido vuelve al centro de la ciudad y el apoyo del público aumenta a medida que se acerca la meta. Tras pasar por Carrer de Marina y Ronda de Sant Pere, los corredores afrontan la recta final hacia el Arc de Triomf. Si quedan fuerzas, es el momento de vaciar el depósito y disfrutar del último sprint.