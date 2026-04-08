SALUD
Hacer estiramientos está bien, pero si quieres mejorar la postura de la espalda y fortalecerla, esto es lo mejor
Para corregir la espalda de verdad y fortalecer los músculos, evitando dolores, estos son los ejercicios más recomendados.
Los estiramientos alivian la tensión inmediata de la espalda, pero para corregir la postura tras pasar por horas de oficina, se necesita algo más potente: ejercicios de fuerza con pesas, bandas o peso corporal que activen los trapecios medio-inferior, infraespinoso y romboides.
Varios estudios en Journal of Strength and Conditioning Research destacan las elevaciones laterales como el movimiento rey, superior al yoga o a otro tipo de ejercicios debido a su concepción mucho más específica: toma nota y realízalo si quieres mejorar la salud de tu espalda.
El ejercicio estrella
Ponte de pie con los pies a la altura del ancho de tus caderas, con las rodillas algo flexionadas, y utiliza pesas ligeras. Relaja los hombros, inhala y eleva los brazos lateralmente de forma paralela al suelo, con los codos suavemente doblados. Mantén 2 segundos las pesas arriba y exhala mientras bajas despacio.
Haz 3 series de entre 10 y 12 repeticiones 3 veces a la semana. Este ejercicio permite transformar la postura de la espalda, ya que activa los músculos estabilizadores que retraen las escápulas y abren el pecho, contrarrestando los "hombros caídos".
Fortalece los huesos y los tendones, previene las lesiones y eleva la densidad ósea, algo que resulta vital para todos, pero sobre todo si tienes más de 40 años. El resultado: una espalda recta de forma natural, lo que provoca muchos menos dolores cervicales.
Hay otros ejercicios que puedes complementar con las elevaciones laterales y que también son muy recomendables para la postura y para la salud de la espalda: los conocidos como remo banda, plancha Y y puente glúteos. Con una rutina de 10 minutos es más que suficiente para notar los efectos.
Los estiramientos están recomendados por muchos fisioterapeutas relajan y son realmente útiles, por supuesto, pero con la fuerza construyes para evitar que suceda. Las pesas mantienen la movilidad a largo plazo y mejoran la calidad de vida.
Hazlo ya si tienes problemas de espalda: no necesitas un gimnasio y todos los ejercicios se pueden realizar tranquilamente en casa, sólo necesitas unas mancuernas adaptadas a tu fuerza. Si puedes, hazlo delante de un espejo para comprobar que lo haces correctamente.
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